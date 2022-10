Guerra na Ucrânia. Arábia Saudita anuncia ajuda humanitária de 400 milhões de euros

O príncipe herdeiro Mohammed bin Salmane, que falou por telefone com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, salientou "a posição do reino de apoiar tudo o que contribua para a desescalada", bem como "a vontade do reino de continuar os esforços de mediação", acrescentou a agência de notícias.

Em setembro, a mediação inesperada de Riade levou a uma troca de prisioneiros entre Moscovo e Kiev.

A guerra na Ucrânia, desencadeada com a invasão da Rússia a 24 de fevereiro, alimentou tensões entre a Arábia Saudita e os Estados Unidos, com o reino a recusar-se a aumentar a produção de petróleo, enquanto Washington pretendia atenuar a crise energética resultante do conflito.

Riade tem mesmo sido alvo de crescentes críticas devido à decisão da Organização de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), liderada pela Arábia Saudita, de reduzir drasticamente a produção, o que poderá fazer subir ainda mais os preços da energia.