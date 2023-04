Guerra na Ucrânia. Conversações entre Xi Jinping e Zelensky podem dar novo rumo às negociações de paz

I had a long and meaningful phone call with 🇨🇳 President Xi Jinping. I believe that this call, as well as the appointment of Ukraine's ambassador to China, will give a powerful impetus to the development of our bilateral relations. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 26, 2023

Com a guerra na Ucrânia como tema principal, Zelensky e Xi Jinping conversaram durante cerca de uma hora.Foi o próprio presidente ucraniano que anunciou que teve uma conversa “longa e significativa” com o homólogo chinês, numa publicação nas redes sociais, admitindo que que espera agora “um poderoso impulso no desenvolvimento das relações bilaterais” entre a Ucrânia e a China.

O presidente ucraniano observou ainda que a China "defende os propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas em assuntos internacionais", embora reconheça sua "grande influência” no mundo.







Após a conversa telefónica, Zelensky nomeou o ex-ministro das Indústrias Estratégicas Pavlo Rabikin como novo embaixador da Ucrânia em Pequim. De acordo com o gabinete do presidente ucraniano foi assinado um decreto a nomear Rabikin como "embaixador extraordinário e plenipotenciário da Ucrânia na República Popular da China".

Já o Governo chinês, após a conversa entre os dois líderes, garantiu que vai enviar um representante à Ucrânia com o objetivo de alcançar uma solução política para o conflito.

“Sobre o tema da crise ucraniana, a China sempre esteve do lado da paz e a sua posição fundamental é promover um diálogo de paz”, afirmou Xi Jinping ao chefe de Estado ucraniano, Volodymyr Zelensky, segundo o canal de televisão chinês, a estatal CCTV.

Para o líder chinês, “o diálogo e a negociação" são a "única saída" do conflito com a Rússia.





Por isso, a China vai enviar “um representante especial do Governo chinês, encarregado da Eurásia, para a Ucrânia e outros países para realizar intercâmbios aprofundados com todas as partes com o objetivo de alcançar uma solução política para a crise ucraniana”.







Xi destacou que a "evolução complexa da crise na Ucrânia" teve um "grande impacto" na situação internacional, ao mesmo tempo que afirmou que o seu país "sempre esteve do lado da paz" e que "tem promovido conversações" a esse respeito.



O governante também disse a Zelensky que a China, como "membro permanente do Conselho de Segurança da ONU", não vai "observar o conflito de longe na esperança de obter benefícios" ou "colocar mais lenha na fogueira", e reiterou que "o diálogo e a negociação são a única saída". Durante a conversa entre os dois dirigentes,O governante também disse a Zelensky que a China, como "membro permanente do Conselho de Segurança da ONU",Ao contrário do Ocidente, Pequim tem procurado afirmar-se neutro em relação à invasão russa, no último ano, sem nunca esconde os laços estreitos com Moscovo.

Embora no mês passado Xi Jinping tenha visitado a capital russa e se tenha referido a Vladimir Putin como um "querido amigo", propôs um plano de paz com 12 pontos e afirmou que a China estará "do lado certo da história". E ao contrário do que o Ocidente receava, não há indícios de que o Governo chinês tenha prometido fornecer armamento ou apoio militar à Rússia.

Ocidente vê com bons olhos conversações





Poucas horas depois de confirmada a conversa entre Zelensky e Xi, a Casa Branca saudou o telefonema e considerou-o "um desenvolvimento positivo".



"Dito isto: se isso pode conduzir a alguma iniciativa, proposta ou plano de paz sério, não o podemos dizer neste momento", comentou John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional do executivo dos EUA.



Contudo, os Estados Unidos consideram que nenhuma negociação "será viável ou credível se os ucranianos e o presidente Zelensky, pessoalmente, não estiverem envolvidos nela e não a apoiarem".





Também o chefe da diplomacia europeia considerou "muito positiva" a conversa telefónica entre o presidente chinês e o homólogo ucraniano. Para Josep Borrell este pode ser um primeiro passo na aproximação dos dois países.



"Quero referir-me ao recente telefonema entre o presidente Zelensky e o presidente chinês Xi Jiping: era esperado, é uma notícia muito boa e é um primeiro passo para que a China acabe por se aproximar da Ucrânia", disse o alto representante da União Europeia (UE) para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, em conferência de imprensa, em Bogotá, onde se encontra em visita oficial.





“Todos queremos a paz, mas temos de construir esta paz para que seja justa, por isso não pode ser qualquer paz", sublinhou, frisando a necessidade de "mobilização e de compromisso de todo o mundo e de mais países como a China, que é membro permanente do Conselho de Segurança da ONU".



"A paz será decidida e cabe à Ucrânia decidir em que termos. Enquanto isso continuaremos a lutar por ela", afirmou.

Aproximação a Kiev mostra "responsabilidade da China"





Na China, a conversa entre o presidente Xi Jinping e o homólogo Volodymyr Zelensky foi vista como uma demonstração de "responsabilidade" e o "sincero desejo da China” de promover uma “solução política” para a guerra. Pelo menos é o que defende uma publicação, desta quinta-feira, do jornal chinês Global Times.



Em editorial, o jornal oficial do Partido Comunista Chinês considerou que o diálogo prova que a China, “como membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas e como grande potência responsável, deseja promover uma solução política com sinceridade e sem interesses próprios”.



“A China está firmemente do lado da paz e do diálogo” e “está sempre do lado correto da História”, defendeu o jornal. “Tanto a Rússia como a Ucrânia saudaram os nossos esforços para promover a paz, e as potências europeias também esperam que desempenhemos um papel maior”, lê-se no editorial.



Xi Jinping tem tenado assumir um papel maior para a China na resolução de questões internacionais e de acordo com a publicação o reconhecimento internacional “ressalta o valor especial dos esforços da China numa situação tão complexa e em mudança”.



“A China pode comunicar diretamente com todas as partes envolvidas, procurar consenso e receber respostas positivas”, apontou ainda o jornal, acrescentando que a mediação de Pequim é possível porque a “China sempre aderiu a uma posição objetiva e justa, e demonstrou a sua responsabilidade como grande potência”.



“Este papel e influência não podem ser substituídos no mundo de hoje”.

O que pode mudar?





Até agora pouco mudou na guerra na Ucrânia, mas até o Kremlin já reagiu às conversações entre Kiev e Pequim. Esta quinta-feira, Moscovo afirmou que acolhe qualquer iniciativa para "aproximar-se do fim do conflito", mas garante que mantém os mesmos objetivos.



"Estamos prontos para acolher tudo o que nos possa aproximar o fim do conflito na Ucrânia", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, à imprensa quando questionado sobre esta conversa por telefone.





Contudo, o Kremlin destacou que ainda tem de alcançar os objetivos do que chama de "operação militar especial" na Ucrânia. Segundo Peskov, a Rússia está familiarizada com os detalhes discutidos entre Xi Jinping e Zelensky.





O diálogo entre os lideres chinês e ucranianos era há muito esperado e pedido pelo Ocidente, com Pequim a assumir uma posição de neutralidade no conflito na Ucrânia e a admitir querer desempenhar um papel de mediador entre os dois países do leste da Europa.



Os analistas aplaudem o avanço entre Kiev e Pequim, mas afirmam que da conversa de quase uma hora entre os dois chefes de Estado vieram "poucas propostas tangíveis" de como é que a China pode ajudar a pôr termo ao conflito russo-ucraniano. A China quer fortalecer os laços com a Europa e com os Estados Unidos, e não terá apenas a paz entre a Rússia e a Ucrânia como objetivo.





A verdade é que as relações entre a China e o Ocidente tem estado tremidas nos últimos meses e, esta semana, o principal diplomata da China em Paris comentou numa entrevista os antigos Estados soviéticos não têm "status sob a lei internacional", o que foi considerado um apoio potencial a Putin.





“É difícil separar o momento da conversa de Xi e Zelensky destes recentes acontecimentos”, comentou à CNN Brain Hart, membro do Projeto de Energia da China do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais de Washington.



“Xi provavelmente cronometrou o telefonema para acalmar os temores na Europa, mas resta saber se a conversa ajudará muito Pequim. Os altos escalões em Pequim tentaram corrigir as declarações do embaixador, mas o estrago já estava feito, o que atrasou as tentativas de Pequim de melhorar os laços com grande parte da Europa”, acrescentou.





Apesar das promessas de mediação para alcançar a paz, não se sabe exatamente o que é que a China pode ou espera alcançar, já que foram divulgados poucos os detalhes após a nomeação do enviado Li Hui, o ex-embaixador chinês na Rússia.





“Os chineses também têm expectativas realistas sobre o que podem alcançar, pois ninguém acredita que a Rússia ou a Ucrânia estejam prontas para se sentar e conversar neste momento”, disse também Yun Sun, diretor do Programa China.



O analista acredita mesmo que a decisão da China de conversar com Zelensky agora pode ser mais uma tentativa de capitalizar o apoio francês ao papel de mediador após uma recente visita do presidente francês Emmanuel Macron à China e obter quaisquer benefícios da Europa



“Para a China, a guerra não vai acabar logo, o que não significa que não deva explorar a oportunidade de aumentar a sua influência diplomática, fortalecer a boa vontade com a Europa. O sucesso não está garantido em nenhuma mediação, mas fazer o esforço pode dar muitos créditos à China e isso não é insignificante”.