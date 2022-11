Guerra na Ucrânia. EUA apontam para 200 mil baixas militares em ambos os lados

Estas são as estimativas de baixas mais elevadas que foram anunciadas, até agora, por uma autoridade ocidental.Tanto a Ucrânia como a Rússia têm ocultado o número real de baixas militares. A última atualização de Moscovo, feita em setembro, dava conta de 5937 soldados mortos desde o início do conflito. Do lado ucraniano, o comandante-chefe das Forças Armadas, Valeriy Zaluzhniy, anunciou em agosto que 9000 soldados ucranianos tinham morrido até àquela altura.– altura em que é esperada uma diminuição da escalada dadas as condições adversas devido à chegada do inverno.O chefe do Estado-Maior Conjunto dos EUA asseverou que para que qualquer negociação seja bem sucedida, deve haver um “reconhecimento mútuo” de que uma vitória em tempos de guerra “talvez não seja atingível por meios militares e, por isso, é preciso recorrer a outros meios”.

Retirada russa de Kherson: derrota ou armadilha?

A ordem foi dada pelo próprio ministro russo da Defesa, Sergei Shoigu, por proposta do comandante das Forças Armadas da Rússia na Ucrânia, que afirmou que se tornou impossível continuar a abastecer a cidade.A confirmar-se, esta é uma grande derrota para Moscovo e significa que as forças russas irão retirar-se inteiramente da margem ocidental do rio Dnipro, falhando assim o seu objetivo estratégico de criar uma ligação terrestre a Odessa.Por sua vez, Kiev olha com prudência para o anúncio do Kremlin e considera que pode tratar-se de uma armadilha.“Avançamos com muito cuidado, sem correr riscos desnecessários, no interesse da libertação de todo o nosso país e de forma a que as baixas sejam reduzidas ao mínimo”, acrescentou Volodymyr Zelensky.O general Milley observou que, embora os "indicadores iniciais" sugiram que uma retirada tenha começado, a Rússia mobilizou cerca de 30 mil soldados na cidade e a retirada pode, por isso, levar várias semanas."Eles fizeram o anúncio público de que estão a fazer isso. Acredito que estão a fazer isso para preservar sua força para restabelecer as linhas defensivas a sul do rio Dnipro, mas isso ainda é preciso ser confirmado”, disse o general norte-americano.

O presidente norte-americano, Joe Biden, afirmou que a retirada russa de Kherson mostra que a Rússia está com “problemas reais” no campo de batalha. Biden afirmou que aguardava este anúncio “há algum tempo” e destaca que permitirá “recalibrar as posições” de ambos os lados durante o inverno.







O presidente turco, Tayyip Erdogan, disse por sua vez que o anúncio de Moscovo da retirada de Kherson é um "passo positivo".