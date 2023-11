Valeri Zaluzhin escreveu num artigo, publicado na revista The Economist, a dizer que a guerra estancou numa fase de posições, não se devendo esperar manobras significativas dos dois lados.

O Kremlin respondeu que a campanha militar continua no sentido de alcançar os seus objetivos e disse que "o conflito não está em 'ponto morto'".



Kiev acredita que a Rússia está a preparar mais ataques contra as "infra-estruturas críticas" da Ucrânia assim que as temperaturas baixem.