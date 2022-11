Guerra na Ucrânia. Washington confirma "comunicações" com o Kremlin

Em Nova Iorque, Jake Sullivan afirmou que era “do interesse dos EUA manter o contacto com o Kremlin.



Segundo o Wall Street Journal, ao longo dos últimos meses, o conselheiro de Segurança Nacional manteve conversas confidenciais com o seu homólogo russo, Nikolai Patrushev, e com o principal assessor de Política Externa do Kremlin, Yuri Ushakov.



Em outubro, Jake Sullivan defendeu que qualquer utilização de armas nucleares teria “consequências catastróficas para a Rússia”.



Sullivan considera que manter o contacto com Moscovo é “do interesse de todos os países afetados pela guerra na Ucrânia”.



Num evento público em Nova Iorque, o conselheiro de Segurança Nacional frisou que a Administração de Biden tinha a “obrigação de perseguir a responsabilidade” e comprometeu-se a trabalhar com os aliados para “responsabilizar os autores de crimes de guerra na Ucrânia”.



Sullivan revelou ainda que tinha estado na sexta-feira em Kiev onde se reuniu com o Presidente Zelensky e com Andriy Yermak.



Nos últimos meses aumentaram os receios de que a Rússia possa recorrer à utilização de armas nucleares numa tentativa desesperada de defender quatro regiões no leste e sul da Ucrânia que anexou ilegalmente.



Na passada semana, a diplomacia norte-americana pediu, em privado, ao Governo ucraniano que deixe aberta a possibilidade de negociar um acordo de paz com a Rússia, para convencer os países aliados de que a guerra no país não se eternizará.