Indonésia pede à Rússia fim da guerra entre os G20

"É nossa responsabilidade acabar com a guerra o mais rápido possível e resolver as nossas diferenças na mesa de negociações, não no campo de batalha", disse Retno Marsudi na abertura de uma reunião preparatória para a cimeira do G20 (as 19 maiores economias do mundo mais a UE) ao nível dos ministros dos Negócios Estrangeiros.

A reunião anual do G20 está agendada para 15 e 16 de novembro em Bali, na Indonésia.

Na quinta-feira, a União Europeia (UE) disse querer ver a Rússia afastada deste encontro, por considerar que a participação de Moscovo "ameaça a credibilidade" do grupo.

"A participação da Rússia a alto nível pode constituir uma ameaça à credibilidade, eficácia e relevância do G20", disse, na conferência de imprensa diária da Comissão Europeia, a porta-voz para a Política Externa, Nabila Massrali.

A Indonésia, que preside atualmente ao G20, convidou o presidente russo, Vladimir Putin, para participar na reunião de líderes dos países que integram o grupo.

A porta-voz do executivo comunitário indicou que a UE não tenciona boicotar o encontro.

Jacarta convidou também o líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, apesar do país não integrar o G20.