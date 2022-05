Intervenção russa não causou `crise existencial` do direito internacional, diz jurista

"Cidadãos violam a lei todos os dias, e não é por isso que as regras deixam de existir ou são imediatamente questionadas. Aliás, Estados violam o direito internacional desde que são Estados. Quando muito, a civilidade e a perturbação que tais violações provocam poderão suscitar um aprofundamento das regras e dos mecanismos de controlo da anarquia entre Estados", declarou.

Por impossibilidade de estar presente, João Ribeiro-Bidaoui falava numa mensagem gravada para o colóquio intitulado "A guerra na Ucrânia, a independência e o direito internacional", uma iniciativa da Sociedade História da Independência de Portugal (SHIP) que decorreu quinta-feira em Lisboa.

"Mas veja-se a `explosão` de direito internacional que ocorreu nos últimos 150 anos, e apesar de duas guerras mundiais", frisou, acrescentando: "É um facto, aliás bem comprovado na literatura académica, que há uma tendência de diminuição da quantidade e da intensidade dos conflitos internacionais - e talvez seja, aliás, essa uma das razões para o choque que provocou a intervenção russa [na Ucrânia], por contrariar essa tendência que vivíamos, não só na Europa, mas marcadamente na Europa".

Segundo o jurista e doutorado em Sociologia que trabalhou no Ministério da Justiça, nas Nações Unidas e na OCDE, "o mais recente exemplo de uma reação positivista do direito às suas violações é a iniciativa do Liechtenstein, um pequeno país que, sobretudo graças à credibilidade do seu diplomata, reconhecido e respeitado na ONU e em Nova Iorque há muitos anos, conseguiu construir uma coligação alargada que resultou numa nova regra internacional: sempre que um dos cinco Estados membros permanentes do Conselho de Segurança usar o direito de veto, a Assembleia-Geral da ONU é automaticamente convocada sem intermediações, sem decisões preliminares, para que esse Estado preste contas e explique o seu veto perante a assembleia onde se reúnem todos os países do mundo".

"É um exemplo de como o direito ficou menos `soft`, menos maleável, retirando espaço à política, avançando num terreno até então ocupado pelo realismo político do Conselho de Segurança [da ONU]", observou.

"Fica agora mais caro politicamente a qualquer Estado usar o direito de veto - graças a uma norma, a uma mera resolução da Assembleia-Geral, graças ao Liechtenstein, a segurança internacional tornou-se mais plural e menos dependente de apetites hegemónicos", referiu.

Embora acrescentando que "é um pequeno passo" e que "os mais céticos dirão que não muda nada", o jurista considerou: "É um passo fundamental e vamos ter que esperar pelo seu primeiro teste".

"Mas, coincidência ou não, dias depois, o Conselho de Segurança da ONU aprovou por unanimidade, pela primeira vez, uma resolução sobre a guerra na Ucrânia, quase dois meses depois de o conflito se ter iniciado", apontou.

Em seguida, destacou que "o direito internacional tem também uma importante dimensão político-cultural".

"Tem aquilo que na expressão inglesa, de que gosto mais, se chama `ripple effect`, um efeito em cadeia, em cascata, e esse efeito chega também ao nível doméstico, à política doméstica. A construção destas novas normas, em sentido lato, ao nível internacional, e a sua propagação pelos `media`, pelas redes sociais, pelas redes académicas, induz e alimenta pluralidade a nível regional, a nível nacional e a nível local, porque há sempre alguém que diz `não` ou pelo menos que se questiona, numa qualquer rua de Chicago, de Xangai, de Estocolmo ou de Luanda", defendeu.

"Resultados mais concretos destes efeitos podem, é certo, demorar décadas, mas estas ondas domésticas, por sua vez e no imediato, condicionam o respetivo poder político, que tenderá a acomodar essa pressão, o que se traduzirá numa alteração de comportamento do Estado a nível internacional, no palco da construção do direito internacional", prosseguiu.

Na sua opinião, "é isso que explica o facto de alguns países suspeitos terem votado contra a Rússia na Assembleia-Geral, porque a onda foi muito forte, e os interesses mais tradicionais nalguns desses Estados não suportaram a pressão, porque o dique poderia rebentar se tivessem resistido, insistido".

"Isso significa que o direito ficou mais forte para a próxima ofensiva de um agressor, de um agressor cheio de si, mais ou menos propenso a hegemonias, seja a China no estreito de Taiwan, sejam os Estados Unidos no Indo-Pacífico, seja qualquer ditador africano com apetites expansionistas", comentou.

Por outro lado, quis "sublinhar que existem outras dimensões e níveis do direito internacional que estão a funcionar a todo o vapor".

"Por exemplo, toda a atuação humanitária em curso, gerindo milhares de funcionários internacionais e administrando milhares de milhões de euros, é feita com base no direito internacional vigente, com base na Carta das Nações Unidas e numa miríade de acordos internacionais assinados por todos os grandes Estados do mundo, incluindo a Rússia e a China", referiu.

"Isto, sem falar na força que o direito tem demonstrado ao alimentar o ativismo e a preocupação em documentar eventuais crimes de guerra: é uma mobilização sem paralelo, de organizações não-governamentais, mas também de equipas de peritagem de vários países e também do Tribunal Penal Internacional (TPI) no terreno, a recolher provas, a ouvir e a gravar testemunhos, com sentido crítico e com cuidado; é um movimento de dimensões inéditas, mas que já tinha dado um ar de si no conflito da Síria e que alimenta a esperança de a Justiça vir a ser feita, um dia", observou.

"Tudo isto é, apesar de tudo, novo. É uma nova realidade, são novos espaços de conquista à anarquia por parte do direito", insistiu.