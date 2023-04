Jornalista italiano ferido em ataque de `drone` que vitimou intérprete

Antonio Tajani, ministro italiano das Relações Exteriores, escreveu no seu perfil na rede social Twitter que Zunino "foi ferido no ombro num ataque de `drone` (aeronave não tripuladas) em Kherson (sul), está bem e está a ser acompanhado pela Embaixada em Kiev".

O repórter também escreveu no Twitter que está bem e que tem um ferimento no ombro direito depois de ter sido atingido "pela bala que atingiu o meu grande amigo Bogdan", o intérprete que o acompanhava.

"Acho que ele está morto, no início da ponte Kherson", acrescentou Zunino, que afirmou estar identificado como sendo jornalista no momento do ataque.

Tajani acrescentou que o ministro ucraniano das Relações Exteriores, Dmytro Kuleba, garantiu a total cooperação das autoridades ucranianas.

"Corrado foi internado no hospital civil de Kherson devido a uma lesão no ombro. De momento não há notícias sobre o intérprete que o acompanhava", escreveu o jornal Reppublica sobre o ataque.

O vice-presidente italiano acrescentou que o Governo e a primeira-ministra, Giorgia Meloni, estão a acompanhar de perto a evolução do estado de saúde do jornalista.