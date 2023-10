Kiev alega que ofensiva russa na frente leste da Ucrânia está a "enfraquecer"

“#Russian forces continued offensive operations aimed at encircling #Avdiivka … but have yet to make further gains amid a likely decreasing tempo of Russian operations in the area,” ISW said in analysis published late Sunday. @APhttps://t.co/U9LMdDldMs — ISW (@TheStudyofWar) October 16, 2023

Há vários dias que as tropas russas tentam invadir a cidade ucraniana de Avdiivka, localizada a norte de Donetsk.Na semana passada, as autoridades ucranianas dizem ter repelido cerca de 60 ataques por dia naquela região.O Instituto para o Estudo da Guerra (ISW na sigla inglesa), um centro de reflexão norte-americano sobre questões de defesa, concorda com a avaliação de Kiev., disse o ISW num relatório publicada na noite de domingo.“Tanto os observadores militares ucranianos como as fontes russas afirmaram que as forças russas não conseguiram o avanço imediato desejado, e as forças russas enfrentaram perdas iniciais elevadas e uma taxa de avanço provavelmente mais lenta do que o previsto”, diz o ISW no relatório O porta-voz do Grupo de Forças Tavriisk ucraniano, Coronel Oleksandr Shtupun, disse no sábado que o ritmo das operações ofensivas russas perto de Avdiivka diminuiu e que asO ISW salienta que “as forças russas provavelmente continuarão as operações ofensivas neste ritmo lento no curto prazo e continuarão a ser uma ameaça para as forças ucranianas na área”, mas consideram “improvável que consigam um avanço decisivo ou cerquem Avdiivka neste momento”.O embaixador russo nas Nações Unidas, Vassily Nebenzia, disse durante a reunião do Conselho de Segurança da ONU na sexta-feira passada que a intensificação dos ataques no leste da Ucrânia representava uma nova etapa na ofensiva de Moscovo na Ucrânia.As autoridades ucranianas, por sua vez, garantem que as suas tropas estão a resistir aos ataques russos em Avdiivka.Avdiivka está localizada no norte da cidade de Donetsk, que atualmente está parcialmente ocupada pelas forças russas.A invasão da Ucrânia pela Rússia começou há 600 dias. Nesta altura, o regime de Moscovo controla menos de um quinto do território no leste do país.



c/ Reuters e AFP