Kiev debaixo de fogo. Rússia multiplica bombardeamentos sobre cidades ucranianas

In Mykolaiv, dozens of houses were destroyed and one person was killed. More than ten people were… pic.twitter.com/ATkwA5JxXR — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 7, 2024 Também o presidente ucraniano,e revelou nas redes sociais que “em Kiev, mais de dez pessoas ficaram feridas. Até ao momento, sabemos de cerca de dois mortos. Pode haver mais pessoas nos escombros”.

Moscovo lançou 44 mísseis e 20durante a manhã, dois terços dos quais foram “destruídos”, segundo o comandante-chefe das Forças Armadas ucranianas.", escreveu Zelensky no X, informando que uma pessoa tinha morrido em Mykolaïv (sul) e pelo menos duas outras em Kiev, onde o número de mortos deverá aumentar, uma vez que outras pessoas poderão estar debaixo dos escombros.. O ataque, o primeiro no mês de fevereiro, durou cerca de três horas.O presidente da Câmara de Kiev, Vitali Klitschko, afirmou que os sistemas de defesa aérea estavam ativados e instou a população a permanecer nos abrigos. Mais tarde, revelou que os médicos estavam a assistir várias vítimas no distrito de Dnipro, na capital.

A maior parte dos ucranianos ignora as sirenes, que soam quase todas as noites em grande parte do país, devido à frequência. Usam por vezes a chamada "regra das duas paredes", que os aconselha a permanecer em espaços sem janelas mais protegidos do mundo exterior. Uma minoria desce ao metro ou para abrigos próximos.

Segundo Klitschko,

Enviada especial a Kiev, Cândida Pinto, descreve os efeitos dos bombardeamentos das últimas horas.



Seis cidadãos, incluindo uma mulher grávida, foram hospitalizados na sequência do incêndio num edifício residencial, de 18 andares, no bairro de Holosiivskyi, em Kiev. Dois cidadãos do distrito de Dnipro estão também internados num hospital da capital e um outro recebeu assistência médica no local., tendo sido registados alguns feridos, informou o presidente da câmara da cidade, Oleksandr Sienkevych."Há edifícios residenciais danificados. Cerca de 20 deles estão sem telhado. Os danos nas redes de abastecimento de gás e água já estão a ser reparados pelos trabalhadores dos serviços públicos. Há feridos. Uma pessoa foi hospitalizada. Outras foram socorridas no local", escreveu no Telegram, antes de acrescentar que o hospital está a ser utilizado para o socorro.

O chefe da Administração Militar Regional de Mykolaïv, Vitali Kim, disse através das redes sociais que a Rússia atacou a cidade com três drones e mísseis iranianos Shahed-136/131. A maior empresa privada de energia da Ucrânia, a DTEK, disse que o distrito de Dniprovskyi ficou parcialmente sem eletricidade devido à queda de destroços de um míssil russo que danificou algumas linhas de energia.

Oleh Sinehubov, governador da região de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, disse que os mísseis russos atingiram infraestruturas não residenciais na cidade de Kharkiv, o centro administrativo da região.

Este ataque russo ocorreu durante visita do Alto Representante da União Europeia (UE) para os Negócios Estrangeiros, Josep Borrell, que teve de descer com o resto da delegação para o piso subterrâneo que serve de abrigo no hotel de Kiev onde está instalado.