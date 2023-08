Kiev diz ter repelido ataques com drones e mísseis russos em Odessa

do tipo Kalibr, disse o Comando Operacional ucraniano para o sul do país no Telegram, acrescentando que todos os ataques foram frustrados pela defesa aérea.Estima-se que os três feridos sejam funcionários do supermercado atingido por destroços dos mísseis.Segundo as autoridades ucranianas, vários prédios foram atingidos por fragmentos dos mísseis, resultando em incêndios. Janelas, varandas de vários prédios e carros estacionados nas proximidades também foram danificados pela "onda de choque" e pelos incêndios, disse o exército ucraniano.A Rússia, por sua vez, diz que o ataque visou um depósito de combustível.Moscovo alertou, então, que qualquer navio que entrasse ou saísse dos portos ucranianos seria considerado um alvo potencial.No domingo, um navio de guerra russo disparou vários tiros de aviso contra um cargueiro no Mar Negro , tendo sido a primeira vez que a Rússia disparou contra navios mercantes após o acordo de cereais que estabeleceu com a ONU.O Ministério ucraniano dos Negócios Estrangeiros acusa a Marinha russa de violar a convenção das Nações Unidas e outras normas do direito internacional.

Zelensky promete "retaliação completamente justa"

, quatro da mesma família. Entre as vítimas está uma criança de 12 anos e um bebé recém-nascido.O ataque à província de Kherson seguiu-se aos comentários da vice-ministra da Defesa ucraniana, Hanna Maliar, no sábado, que tentava conter os rumores de que as forças ucranianas tinham desembarcado na região ocupada do Dnipro, na região de Kherson.Kherson é uma das regiões mais fustigadas desde o início do conflito na Ucrânia. As estimativas publicadas pelas Nações Unidas em julho indicam que mais de nove mil civis morreram na Ucrânia desde o início da ofensiva russa, a 24 de fevereiro de 2022.c/agências