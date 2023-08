Kiev e Berlim assinam acordo de assessoria financeira

Os ministros anunciaram o acordo na capital ucraniana, onde onde Christian Lindner chegou hoje.

Lindner disse que Berlim continuará a apoiar a Ucrânia "enquanto for necessário", de acordo com a agência ucraniana Ukrinform.

Até ao momento, a Alemanha já forneceu 22 mil milhões de euros em apoio financeiro, incluindo 12 mil milhões de euros em ajuda militar, para enfrentar a invasão russa iniciada em 24 de fevereiro do ano passado, segundo a mesma fonte.

O ministro alemão também se reuniu com o primeiro-ministro ucraniano, Denys Shmyhal, que disse que ambos discutiram "as perspetivas da Ucrânia de cooperação com o banco de investimento e desenvolvimento estatal alemão KfW".

"Estamos a implementar cinco projetos de investimento conjunto no valor de 247 milhões de euros e a preparar mais três no valor de 73 milhões de euros", disse Shmyhal.

O primeiro-ministro ucraniano agradeceu o apoio do governo alemão em matéria de armamento, ajuda financeira e cooperação nas sanções contra a Rússia e lembrou que a Ucrânia recebeu mais de 1,5 mil milhões de euros de assistência macrofinanceira da Alemanha, a maior parte sob a forma de doações.