Kiev pede ajuda humanitária adicional à Índia

Emine Dzhaparova, que terminou a primeira visita de alto nível do Governo ucraniano à Índia desde o início da guerra na quarta-feira, "entregou uma carta do Presidente [ucraniano Volodymyr] Zelensky ao primeiro-ministro, [indiano Narendra] Modi", informou hoje o Ministério dos Negócios Estrangeiros indiano em comunicado.

"Também partilhou o pedido da Ucrânia de provisões humanitárias, incluindo medicamentos e equipamento médico", durante uma reunião com o ministro de Estado indiano dos Negócios Estrangeiros e Cultura, Meenakshi Lekhi, pode ler-se na mesma nota.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros indiano observou também que a vice-ministra ucraniana salientou a possibilidade de reconstrução das infraestruturas destruídas durante a invasão russa como "uma oportunidade" para as empresas do país asiático.

Durante a visita, a vice-ministra ucraniana solicitou um lugar nas reuniões do G20 deste ano presididas pela Índia e a intervenção de Zelensky na cimeira dos líderes em Nova Deli, em setembro.

A Índia depende fortemente das importações militares russas e aumentou as compras de petróleo bruto russo no ano passado, elevando as importações para níveis históricos, em parte devido às vantagens e preços oferecidos por Moscovo.