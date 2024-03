Kiev reclama ter atingido navio de guerra russo no Mar Negro

"Como resultado do ataque do `drone` marítimo Magura V5, o navio russo `Sergei Kotov` sofreu danos na popa, estibordo e bombordo", de acordo com uma mensagem do Departamento de Informações Militares da Ucrânia nas redes sociais.

Até ao momento desconhecem-se mais dados sobre a situação deste navio de guerra russo.