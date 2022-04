Líder do Senado brasileiro pede maior condenação do Governo à guerra

Em entrevista à Lusa, em Lisboa, Rodrigo Pacheco considerou que "é preciso ter uma condenação mais dura e mais veemente em relação ao repúdio quanto a esta guerra, uma guerra absolutamente propositada num momento muito ruim da vida mundial".

"Nós estamos saindo de uma pandemia e acontece um conflito por razões económicas egoístas, que sacrifica um país inteiro que é a Ucrânia", explicou o líder do Senado, comentando o facto de o Governo de Jair Bolsonaro ter apelado à paz, mas nunca ter alinhado em sanções à Rússia ou responsabilizado Moscovo pelo conflito.

Reconhecendo que a posição diplomática do Brasil é da responsabilidade do executivo, Rodrigo Pacheco admitiu que gostava de ter assistido a uma posição mais clara e menos ambígua.

Por isso, na qualidade de presidente do Senado, decidiu expressar "solidariedade ao povo da Ucrânia, e repudiando os ataques feitos pela Rússia".

"Eu espero que o Governo brasileiro tenha essa mesma toada, que não se iniba, e que possa fazer uma afirmação contundente" sobre o conflito, salientou.

Até porque o repúdio "é o sentimento dos brasileiros e o governo tem esse papel de representar a vontade dos brasileiros" e deve "traçar como repugnante essa invasão da Rússia sobre a Ucrânia", acrescentou.

O Brasil é um dos países com mais descendentes de ucranianos, particularmente no estado do Paraná, muitos fugidos às purgas estalinistas dos anos de 1930 e Rodrigo Pacheco acredita que as posições equidistantes do executivo em relação às duas partes da guerra não são subscritas pela população.

"Na Ucrânia, as imagens são estarrecedoras, geram um sentimento de tristeza e de revolta. Isso é o sentimento do povo brasileiro", acrescentou.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já matou mais de dois mil civis, segundo dados da ONU, que alerta para a probabilidade de o número real ser muito maior.

A ofensiva militar causou já a fuga de mais de 12 milhões de pessoas, mais de 5 milhões das quais para fora do país, de acordo com os mais recentes dados da ONU -- a pior crise de refugiados na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).