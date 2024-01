Líderes da UE vão comprometer-se a manter apoio militar à Ucrânia

No entanto, ficará em aberto se os líderes também se comprometem a colocar mais 5 mil milhões de euros em ajuda à Ucrânia no fundo Mecanismo Europeu para a Paz, que tem sido usado para financiar doações de armas a Kiev.



Segundo a Reuters, a hipótese de prometer esse valor surge no rascunho entre parênteses retos, indicando que o tema ainda será alvo de discussão.



Há vários meses que os 27 discutem o futuro do papel do Mecanismo Europeu para a Paz na ajuda militar à Ucrânia, com a Alemanha a sugerir que cada Estado-membro passe a fornecer individualmente ajuda bilateral.



O principal tema da cimeira de quinta-feira será, de acordo com o rascunho, o esforço para chegar a acordo sobre um pacote de ajuda financeira à Ucrânia no valor de 50 mil milhões de euros ao longo de quatro anos, que foi bloqueado pela Hungria numa cimeira em dezembro.

Entretanto, durante a última noite pelo menos dois civis morreram em ataques aéreos russos contra a Ucrânia. O exército ucraniano disse ter abatido 15 dos 35 drones, não conseguindo neutralizar nenhum dos dois mísseis que se dirigiram para o norte, centro e sul do país.



Além disso, "o inimigo comandou alguns dos seus drones de ataque sobre os territórios da linha da frente, tentando atingir infraestruturas de energia e de combustível, assim como zonas civis e militares", acrescentou a Força Aérea, sem detalhar se houve danos causados pelos 20 drones que não foram abatidos.



Kiev disse ainda que dois mísseis S-300 foram disparados contra a região de Donetsk, no leste do país, matando pelo menos uma pessoa em Myrnograd, de acordo com as autoridades locais.



A Rússia afirmou, por sua vez, ter destruído na noite passada 21 drones ucranianos, 11 dos quais sobre a península da Crimeia, cinco em Belgorod, três em Bryansk, um em Kaluga e outro em Tula. O Ministério da Defesa não fez referência a quaisquer danos ou vítimas.



