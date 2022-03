Mansão de oligarca russo invadida por ocupas que queriam acolher refugiados

“Esta mansão servirá de centro para refugiados para apoiar ucranianos e pessoas de todas as nações e etnias”, argumentaram os invasores da residência num comunicado, citado pelo “Ao ocupar esta mansão, queremos mostrar solidariedade com o povo da Ucrânia, mas também com o povo da Rússia que nunca concordou com essa loucura”. , argumentaram os invasores da residência num comunicado, citado pelo Guardian

proclamavam os cinco ocupas, pertencentes ao movimento anarquista “London Makhnovists” (os Makhnovistas de Londres, traduzido do inglês) - nome inspirado no anarquista ucraniano Nestor Makhno, que lutou contra o Exército Branco russo entre 1917 e 1923.De acordo com a imprensa britânica, a casa de luxo pertencia ao oligarca russo Oleg Deripask e localiza-se em Belgrave Square, uma das zonas mais cara da capital britânica.





Russian oligarchs: You occupy Ukraine, We Occupy You!



Statement from the occupied mansion: pic.twitter.com/5uLL54mN3D — resistlondon (@resist_london) March 14, 2022



“Estamos a exigir que esta propriedade passe a pertencer aos refugiados ucranianos. As suas casas foram destruídas e este tipo [Oleg Deripaska] apoiou a guerra. Ele sabia que a guerra estava para começar, mas não disse nada. O seu silêncio é violência”, disse ainda um dos manifestantes aos jornalistas durante o protesto, na segunda-feira.





Anarchists occupying the house are from revolutionary group London Mahknovists - and say they won't leave until Putin stops the war. pic.twitter.com/Xanxy2vkHo — Jessica Frank-Keyes (@JessicaFKeyes) March 14, 2022



Os ativistas penduraram faixas na fachada da casa, onde se liam frases com

Para os manifestantes, “isto não é uma ocupação comum”, mas sim a “libertação de propriedade”.



Polícia expulsa e prende ocupas

A casa foi invadida durante a madrugada de segunda-feira, tendo a Polícia Metropolitana de Londres só sido chamada horas depois por se tratar de uma zona da cidade onde estão sediadas várias embaixadas.



Mas a operação de retirada dos ocupas da mansão do oligarca russo demorou horas, com a polícia sem conseguir entrar no edifício e os ativistas a manifestar-se na varanda, recusando-se a sair. Os manifestantes alegavam que só saíam quando o presidente russo parasse a guerra e que desciam da varanda se a polícia garantisse que não os prendia.



“Se os agentes quiserem aceitar a nossa proposta, descemos imediatamente”, diziam. “Não há motivo para sermos presos por assalto. Estamos aqui para protestar”.



Ao fim de várias horas, quase no final do dia de segunda-feira, a polícia viu-se obrigada a recorrer ao uso de um guindaste para convencer os ocupantes a descer pelo seu próprio pé. Os quatro manifestantes acabara por ser detidos e, após serem interrogados, libertados com uma advertência.







Oleg Deripaska foi o fundador da gigante russa de alumínio Rusal e tem uma participação na anglo-russa En+ Group, e supõe-se que detenha mais de dois mil milhões de libras e um portefólio de mansões multimilionárias no Reino Unido. É um dos oligarcas visado nas sanções impostas pelo Governo britânico, sendo que nos Estados Unidos é alvo de medidas restritivas desde 2018 pelas suas ligações ao Kremlin. Nos primeiros dias da guerra na Ucrânia, contudo, o oligarca apelou ao fim do conflito.