Medidas da UE no setor energético exigem mais tempo e ponderação, considera Presidente da República

Em resposta a questões da comunicação social, no antigo picadeiro real, junto ao Palácio de Belém, em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa disse compreender que "quem está no terreno de batalha queira medidas constantes com eficácia permanente", mas realçou que o processo de "estudo e aplicação de medidas" leva o seu tempo, "e essas medidas vão-se sucedendo".

O chefe de Estado referiu que "há medidas que não tiveram ainda o acordo dos 27 países da União Europeia", como a imposição de sanções à Rússia no setor energético: "Essas que não tiveram, no todo ou em parte ou nalguns pormenores, acordo".

Segundo o Presidente da República, "é preciso ir trabalhando o acordo, para não haver divisões, por isso é que o trabalho é contínuo", com reuniões constantes da Comissão Europeia, dos ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia e dos representantes dos Estados-membros, "para ir encontrando soluções e convergências, que às vezes não são fáceis de encontrar".

"No caso da energia, e noutros casos, é preciso mais tempo e mais ponderação. Por isso, é evidente que é uma situação que está a ser vivida hora a hora, minuto a minuto", acrescentou.

A Federação Russa lançou na madrugada de 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamentos em várias cidades.

O Presidente russo, Vladimir Putin, disse que a "operação militar especial" na Ucrânia visa desmilitarizar o país vizinho e que era a única maneira de a Rússia se defender e durará o tempo necessário.

Na quarta-feira, a Assembleia Geral da ONU aprovou uma resolução que condena a agressão russa contra a Ucrânia e apela a um cessar-fogo efetivo e imediato, com mais de dois terços dos votos necessários: 141 votos a favor, 5 votos contra e 35 abstenções.