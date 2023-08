Mísseis russos destroem hotel em Pokrovsk e matam sete pessoas

O ministro ucraniano do Interior, Ihor Klymenko, revelou que entre as vítimas mortais estão sete civis., escreveu Ihor Klymenko no Telegram.

Pokrovsk, situada a 70 quilómetros a noroeste de Donetsk, tinha uma população de 60 mil habitantes antes da guerra.





The city of Pokrovsk, Donetsk region. Donbas, from which Russia is trying to leave only broken and scorched stones. Two missile strikes. An ordinary residential building was hit. Unfortunately, there are victims. Rescuers and all necessary services are on the scene. The rescue of… pic.twitter.com/zsIA7dR6HR — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 7, 2023 Na rede social X - ex-Twitter - o presidente ucraniano publicou um vídeo onde é possível ver pessoas a serem retiradas dos escombros de um edifício de cinco andares, da era soviética, que perdeu o último andar no ataque.

A Reuters avança que dois mísseis russos atingiram a cidade de Pokrovsk no espaço de 40 minutos. Imagens publicadas nas redes socias mostram que o hotel Druzhba (Amizade), no centro da cidade sofreu o impacto de um dos mísseis e que vários andares do edifício ficaram destruídos.No habitual discurso noturno, Volodymyr Zelensky afirmou que a Rússia usou mísseis balísticospara atacar "edifícios residenciais habituais" em Pokrovsk.Os jornalistas da AFP em Pokrovsk viram as equipas de resgate a trabalhar num prédio de cinco andares gravemente danificado, retirando os feridos dos escombros e os residentes que ficaram presos.As autoridades militares da região de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, também comunicaram a morte de dois civis, um homem e uma mulher, num ataque russo na segunda-feira à noite contra a aldeia de Kruglyakivka, onde um bombardeamento já tinha matado dois homens no dia anterior.

Avanço russo

Moscovo anunciou na segunda-feira que avançou em direção Kupiansk, uma cidade no leste da Ucrânia a cerca de 150 quilómetros a norte de Pokrovsk, numa zona recapturada em setembro passado pelas forças ucranianas e que enfrenta uma ofensiva russa há várias semanas., afirmou o Ministério russo da Defesa no seu boletim diário.Segundo a mesma fonte, trata-se da zona entre as aldeias de Vilchana e Perchotravnevé, a nordeste de Kupiansk, uma cidade que tinha entre 26 mil e 28 mil habitantes antes do conflito., depois de o exército russo ter lançado uma ofensiva na região. Desde então, Moscovo tem afirmado que está a ganhar terreno.As forças de Kiev lançaram uma vasta contraofensiva em junho, numa tentativa de retomar os territórios a leste e a sul ocupados pelo exército russo.

No entanto, os progressos têm sido bastante limitados, uma vez que a Rússia construiu poderosas linhas defensivas de trincheiras, armadilhas antitanque e campos minados.

A área de Kupiansk e a maior parte da região de Kharkiv foram recapturadas ao exército russo em setembro, após uma ofensiva surpresa das forças ucranianas. É atualmente uma das poucas zonas da frente onde a Rússia está na ofensiva.

Cimeira de Jeddah

Na frente diplomática, a Ucrânia revelou na segunda-feira que estava "satisfeita" com a cimeira realizada na Arábia Saudita durante o fim de semana sobre um possível acordo de paz para acabar com os combates, para a qual Moscovo não tinha sido convidado.Os Estados Unidos saudaram como "produtiva" a participação da China, que tem prestado apoio diplomático à Rússia desde o início da guerra na Ucrânia, sem chegar a ajudar militarmente, mas que também intensificou os seus esforços diplomáticos."Assistimos a mais uma tentativa falhada da administração norte-americana de fazer passar os seus desejos por realidade. Não houve qualquer sucesso diplomático em Jeddah", comentou o embaixador russo em Washington, Anatoli Antonov, citado pela agência Ria Novosti.

O diplomata acrescentou que não faz sentido discutir a crise na Ucrânia sem a participação da Rússia. "Será que alguém ainda não compreendeu que é impossível alcançar um resultado concreto numa situação destas?”