Moscovo considera ataque a padaria em Lysychansk terrorismo monstruoso

"Os ataques contra uma padaria são um ato terrorista monstruoso", afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, acusando Kiev, de "continuar a atacar infra estruturas civis".

O balanço de vítimas mortais do bombardeamento ocorrido sábado foi atualizado hoje pelas autoridades russas.

No sábado à noite, Leonid Pasechnik, o governador de Lugansk nomeado pela Rússia, acusou as forças de Kiev de terem atacado a padaria, que é movimentada e conhecida por vender "pão fresco aos fins de semana".

Após o bombardeamento, o Ministério russo dos Negócios Estrangeiros afirmou que foram utilizadas armas ocidentais no bombardeamento e que esperava uma "condenação rápida e incondicional" do ataque por parte das organizações internacionais.

Lysychansk, localizada a 15 quilómetros do território controlado pela Ucrânia, tinha uma população de 111 mil habitantes antes do início da ofensiva russa.

As forças russas tomaram o controlo da cidade no verão de 2022, juntamente com a cidade de Severodonetsk, após uma das batalhas mais violentas desde o início da ofensiva em fevereiro de 2022.