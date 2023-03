NATO admite que Bakhmut poderá cair nos próximos dias para os russos

"Não devemos subestimar a Rússia", disse Jens Stoltenberg, pouco antes de entrar para uma reunião informal dos ministros da Defesa da União Europeia (UE), organizada pela presidência sueca do Conselho da UE.

O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) acrescentou que a Federação Russa "está a utilizar mais tropas, mais forças" do que no início da invasão, que começou há pouco mais de um ano: "O que [a Rússia] não tem em qualidade está a tentar compensar em quantidade."

Sobre a situação em Bakhmut, Jens Stoltenberg admitiu que não se pode "excluir que possa cair nos próximos dias".

Contudo, é "importante realçar isso não reflete, necessariamente, um ponto de viragem na guerra", salientou.