No centro logístico de Dnipro militares e refugiados comem da mesma cozinha

"Ajudamos todos, não importa quem", diz Yuliia Dmytrova, 35 anos, antiga assistente social e mãe de três crianças, vestida de verde tropa e que coordena uma gigantesca linha de montagem logística que serve as províncias de Dnipro, Mariupol (sul), Kharkiv (nordeste), Lughansk e Donetsk (este).

À porta, um quadro com uma longa lista de carências, desde torniquetes, sacos-cama, mochilas, binóculos, mel, chá, leite condensado ou vendas para dormir. Uns bens estão riscados e outros são adicionados todos os dias.

O centro serve 5.000 refeições por dia. "Todos os restaurantes da cidade que têm pessoal ajudam nisto. Nós arranjamos os bens e eles cozinham", explica Yuliia. "O nosso papel é coordenar as necessidades das pessoas", refere, acrescentando que recebe 200 pedidos individuais por dia.

Cabe a este centro entregar roupas, comida ou artigos de higiene pessoal a toda a região de Dnipro, num total de quatro mil militares, dez mil elementos das brigadas de defesa territorial e um número sempre variável de refugiados e deslocados de guerra.

No total, o centro já serviu 17 mil deslocados em fuga de locais de combate. Os preparativos começaram em 2014. Yuliia era assistente social, agora é coordenadora de uma equipa de 300 pessoas que, todos os dias, servem as necessidades do leste da Ucrânia, palco de violentos combates em Mariupol ou Kharkiv.

Kits de primeiros socorros e refeições militares -- "cada soldado tem rações para aguentar alguns dias" -- saem todos os dias para quem combate os russos em Mariupol, Kharkiv ou no Donbass (território controlado por independentistas apoiados por Moscovo desde 2014 no leste da Ucrânia).

Numa sala, mulheres fazem camuflados para militares e para cobrir os `checkpoints` das unidades de defesa territorial. Rasgam roupa em tiras cosidas entre si num conjunto com o mesmo tom, suficientemente indiferente, que permita camuflar veículos, trincheiras nas frentes de combate.

Noutro local, um homem recorta os invólucros de comprimidos, dois a dois, para colocar nos kits de primeiros socorros usados por cada militar ou elemento da defesa território.

"Isto é muito importante", adianta Yuliia, salientando as diferenças em relação ao exército russo. "Os nossos têm comida, sempre que possível quente, equipamento de proteção, kits médicos e rações de combate. Isso faz toda a diferença na frente de batalha".

E minimiza o ar artesanal dos suprimentos. "Os nossos soldados sentem que há todo o esforço por detrás de cada coisa que recebem. E por isso lutam melhor".

Do outro lado, "os russos não têm nada. Eles passam fome, coitados. Coitados não, que eles é que nos invadiram", afirma a antiga assistente social, que também prestou serviço militar. "O nosso exército é um dos melhores do mundo a lutar na sua própria terra. Sabemos tudo, temos uma vontade inquebrável".

Nas salas, entre escadas e corredores escuros, há de tudo. Ração para animais, brinquedos, barras energéticas, fraldas e produtos tradicionais. "Há senhoras idosas que nos entregam doces caseiros que colocamos em saquinhos individuais", explica Liudmyla Cherkez, 29 anos e coordenadora das redes sociais do centro.

Liudmyla já esteve em Portugal em 2019. "É um país muito bonito, com excelentes praias. O meu coração está também em Portugal. Temos dois países muito parecidos e quero voltar a tomar banho no vosso mar".

Hoje, trata da comunicação do centro e das redes sociais para envolver a população, pedir mais apoios ou donativos específicos de bens em falta. "Até Tik Tok temos", diz com orgulho.

Nalia Ustinava era uma simples contabilista e hoje gere as refeições do centro. "Para onde vão, quantas é que vão. Enfim, o que tem que se fazer", explica a mãe de dois filhos.

"A minha empresa fechou por causa da guerra e eu vim aqui ver o que precisavam. E agora estou a fazer isto, mas posso fazer outra coisa qualquer", diz Nalia.

A chefe das operações resume o espírito dos ucranianos, após um mês de guerra. "Todos fazem o que for preciso para ganhar esta guerra. Não há outra estratégia: ou ganhamos ou ganhamos", resume Yuliia.