Nova onda de ataques russos deixa 10 milhões de ucranianos sem eletricidade

, disse o presidente ucraniano, no habitual discurso em vídeo na quinta-feira à noite, referindo que tal era, continuou, acrescentando que as autoridades estavam fazer “de tudo para normalizar o abastecimento”.

A empresa de abastecimento elétrico Yasno confirmou também, segundo a CNN, que Kiev teve apagões de energia de emergência durante todo o dia de quinta-feira, estando a rede a funcionar com menos de metade do fornecimento normal. A capital ucraniana já está coberta de neve e os cidadãos têm de enfrentar as baixas temperaturas sem aquecimento em casa.











Nos ataques russos de quinta-feira,, lamentou Zelensky.

“Voltamos a repetir nossos aliados que apenas a proteção total do céu ucraniano protegerá tanto a Ucrânia como a Europa de muitas possíveis escaladas de agressão russa e definitivamente encorajará a Rússia a realmente acabar com a guerra”, frisou ainda.







Segundo as autoridades ucranianas, as forças russas terão disparado nas últimas 24 horas pelo menos três mísseis na cidade de Vilniansk, tendo um dos projéteis atingido um edifício residencial.



“Sobre as consequência de um míssil russo noturno que atingiu um edifício residencial de quatro apartamentos em Vilniansk, região de Zaporizhzhia, foram retirados dos escombros os corpos de sete pessoas”, confirmou também o número dois do Governo ucraniano, Kirilo Timoshenko, nas redes sociais.





Entretanto, a imprensa avana que o número de mortos na região subiu para nove.





As autoridades russas instaladas na região acusam, por seu lado, as forças ucranianas de serem responsáveis por este ataque.