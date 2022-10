Nove anos de prisão. Tribunal russo rejeita recurso da basquetebolista Brittney Griner

As implicações imediatas da decisão do tribunal para a duas vezes campeã olímpica poderão levar, nas próximas semanas, à transferência de Griner para um estabelecimento prisional nos confins da Rússia.

Trata-se de um golpe muito negativo para a defesa da basquetebolista da WNBA, que considerava já desproporcionadas as consequências judiciais pela posse de óleo de cannabis encontrado na bagagem de Brittney Griner quando a 17 de Fevereiro desembarcou no aeroporto de Moscovo para iniciar uma curta temporada na equipa do UMMC Ekaterinburg.





A estratégia da defesa tem assentado no reconhecimento do delito para lançar apelos de clemência aos juízes, mas a equipa de advogados não colheu resultados positivos por este lado.





“Peço que o tribunal reveja todos os argumentos que foram deixados de fora pelo primeiro tribunal e reavalie a minha sentença aqui”, pediu agora Brittney Griner, de acordo com a ABC News, voltando a pedir desculpa pelo seu “erro”.





Indiferente aos argumentos apresentados, o tribunal rejeitou hoje o recurso de Griner, com os seus advogados, Maria Blagovolina e Alexander Boykov, a referirem-se à decisão como “muito frustrante”. “O maior medo de Brittney é que ela não seja trocada [numa negociação directa e ao mais alto nível entre Moscovo e Washington] e tenha de cumprir toda a pena na Rússia”, disseram os advogados, acrescentando que “ela tinha esperança, já que o afastamento da família e amigos” lhe causam um grande sofrimento.





A solução para o processo pode assentar agora na troca de prisioneiros entre os Estados Unidos e a Rússia, com advogados de outros detidos norte-americanos a sugerirem que um acordo poderá estar já em andamento.





Oficialmente, os Estados Unidos lamentaram entretanto o desenvolvimento do caso, considerando o processo vergonhoso, e exigiram a libertação imediata de Griner: “Estamos cientes das notícias que chegam da Rússia, de que Brittney Griner continuará detida injustamente em circunstâncias intoleráveis após ter passado por outro processo judicial”, lamentou o conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan.





Sullivan sublinhou que “o presidente Biden tem sido muito claro em relação ao facto de que Brittney deve ser libertada imediatamente. Nas últimas semanas, a administração Biden-Harris manteve o contacto com a Rússia através de todos os canais disponíveis e continuou a desenvolver todos os esforços para trazer Brittney para casa, bem como para apoiar e defender outros americanos detidos na Rússia, incluindo o seu companheiro, Paul Whelan”.





O caso está já a ter repercussões na política interna americana, com a Administração a enfrentar acusações de não dar prioridade aos casos em que há cidadãos norte-americanos detidos pelos seus adversários geopolíticos.



Detida em Fevereiro no aeroporto de Moscovo





Já em Março era dada a notícia de que a basquetebolista veterana de 31 anos havia sido detida no mês anterior – 17 de Fevereiro – no aeroporto de Moscovo por posse de drogas.



Brittney Griner, que alinha na principal liga feminina de basquetebol americana pelos Phoenix Mercury, desembarcava na Rússia para fazer uma curta temporada na equipa do UMMC Ekaterinburg durante a pausa da WNBA nos Estados Unidos, uma rotina de Griner desde 2015. Nesse momento, à chegada de Nova Iorque, os serviços alfandegários russos prenderam a jogadora depois de encontrarem óleo de canábis na sua bagagem.



O processo assumiria depois outra gravidade com a guerra na Ucrânia e a Rússia a ser alvo das primeiras sanções económicas por parte da comunidade internacional, Estados Unidos incluídos.



Desde logo, numa altura em que crescia a tensão entre Rússia e Estados Unidos, as autoridades norte-americanas temeram que o processo contra Griner fosse usado como instrumento de pressão no conflito, algo que Washington pretendia evitar.



Nesse sentido, o governo norte-americano cedo deu sinais de que não iria esperar que o processo Brittney Griner fosse resolvido pela justiça russa e que se preparava para tomar uma atitude mais agressiva no sentido de negociar a repatriação da jogadora: ”O governo dos Estados Unidos vai continuar a tomar medidas para dar o melhor apoio a Griner”, anunciava então um porta-voz do Departamento de Estado.