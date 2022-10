Novo corredor de energia verde na Europa levanta dúvidas a especialistas

É mais do que um gasoduto. O novo corredor da energia verde da União Europeia vai ligar Barcelona a Marselha, por mar. Apesar de não serem ainda conhecidos os detalhes técnicos e os custos, alguns especialistas duvidam do projeto. A Associação ambientalista ZERO considera que a decisão é precipitada.