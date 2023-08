Novos ataques russos em Kherson e Kharkiv provocam três mortos

Na cidade de Kherson, no sul da Ucrânia, os bombardeamentos russos mataram uma mulher de 59 anos, feriram dois membros das equipas de socorro e uma mulher de 93 anos. Já em Kharkiv, no nordeste do país, os ataques das tropas de Moscovo provocaram dois mortos e três feridos.Nos últimos dias, as Forças Armadas ucranianas têm registado um aumento das incursões russas junto à localidade localizada no nordeste do país.. O exército russo continuou a bombardear as casas dos residentes de Kherson na parte central da cidade ", afirmou o governador Oleksandr Prokudin no Telegram.Segundo o governador, os ataques, que visaram várias áreas residenciais no centro da cidade, começaram por volta da meia-noite e duraram várias horas.

As autoridades ucranianas estimam que os ataques russos na zona já ascenderam a 30 nas últimas 24 horas.

No entanto, as tropas de Moscovo bombardeiam constantemente a cidade e as áreas circundantes do lado oposto ao Rio Dnipro.Este mês, os ataques russos a Kherson já tinham provado a morte de um médico e de outros cinco trabalhadores do hospital da cidade.

Drone abatido na região russa de Kaluga





A Rússia revelou esta segunda-feira que abateu um drone ucraniano na região de Kaluga, a menos de 200 quilómetros de Moscovo, no meio de um número crescente de ataques deste tipo que visam a capital russa.

Segundo o governador, o ataque “não afetou pessoas nem infraestruturas”.A 3 de agosto, as autoridades russas revelaram que seteucranianos tinham sido abatidos na região de Kaluga.

Os ataques com drones ucranianos aumentaram em território russo nas últimas semanas, visando frequentemente Moscovo e a península anexada da Crimeia.

O presidente da Câmara de Moscovo, Sergei Sobyanin, anunciou no domingo que umque visava a capital russa tinha sido abatido pelas forças de defesa aérea.Segundo as autoridades, Moscovo sofreu vários ataques dena passada semana, incluindo um que danificou um edifício de escritórios no principal distrito comercial, que foi alvo de dois ataques no espaço de poucos dias.