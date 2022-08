O caminho da frente para Kherson

Com quase nada nas mãos, sob um calor tórrido, o homem de 38 anos despede-se do pai, Volodymyr, e da cadela Ruta e atravessa a pé a vila de Kotlyarove, sem eletricidade nem gás e onde desde março só se cozinha a lenha, entre casas severamente atingidas pela artilharia russa, janelas partidas e telhados arrancados. O seu destino é Mykolaiv, onde a partir desta semana se tornará militar do exército.

A vila de Kotlyarove, nos arredores de Mykolaiv, tem sido uma `zona cinzenta` da guerra na Ucrânia. Foi território ocupado por russos durante cerca de três semanas em março e retomada pelos ucranianos no fim desse mês. Permanece um local muito próximo da linha de combate, na definição militar do sul do país.

Logo a seguir, no fundo da estrada, a escassos 12 quilómetros para leste, fica Luch, que continua sob domínio das forças invasoras, e, a menos de 40, a cidade de Kherson, que caiu logo nos primeiros dias de guerra e que as forças ucranianas tentam agora recuperar.

"Era ali que eles estavam", diz Ivan Svichinskiy, apontando para um descampado no limite da vila rural, onde se posicionavam as forças russas e faziam disparos para aldeias, e depois incursões a pé. "Não tinham água, não tinham comida, `diesel`, nada. Roubavam o que podiam e voltavam às suas posições. Às vezes maltratavam pessoas. Felizmente, não comigo. Nessa altura, muitos de nós dormíamos com uma faca".

Antes da invasão russa da Ucrânia, iniciada em 24 de fevereiro, a vila de Kotlyarove tinha dois mil habitantes. Hoje restam apenas 85. Aliás, 84 desde segunda-feira, descontando Ivan Svichinskiy, que resistiu com o seu pai, Volodymyr, um reformado de 66 anos, aos avanços e recuos da guerra e também na assistência da mãe doente, até que encontraram alguém que tratasse dela e finalmente aconteceu: "É o momento certo. Quero defender o meu país e a minha família", declara, sem grande coisa mais a dizer, o antigo economista da administração local.

E vigorosamente se foi, entre a desolação de casas arruinadas e crivadas de estilhaços, rumo à guerra na Ucrânia, seis meses depois, mas muito a tempo numa zona de alta atividade militar e sob uma banda sonora frequente do som de artilharia. Para o pai, foi acima de tudo uma decisão dele, mas que assina logo a seguir: "Orgulho".

Para trás ficou uma pequena vila em que praticamente nenhuma casa resta intacta, e onde, em consequência direta da guerra, segundo testemunhos dos habitantes, morreram cinco pessoas nos últimos meses.

"Tantos mortos para quê?, pergunta Viktor Rozhka, 22, à porta do serviço de correio, que fechou com o conflito, e que só reside nesta zona de frente para manter o emprego numa fábrica de frutas congeladas, "logicamente também atingida" pela artilharia.

Não tem para onde ir, mas aqui, ao menos, tem trabalho. "Claro que não me sinto seguro, isto não faz sentido", desabafa, quando recorda um dia de junho em que foram contabilizadas 29 explosões, mesmo junto a um supermercado, logo em frente aos correios, que, três meses antes foi atingido em cheio.

Câmaras frigoríficas, prateleiras, balcões -- tudo ficou calcinado. O segundo piso desapareceu. Os habitantes contam que estavam lá dentro quatro pessoas no momento do ataque e todas sobreviveram sem que ninguém encontre uma explicação -- nem o padre da vizinha igreja ortodoxa, de cúpula azul e janelas partidas pelos bombardeamentos, pode dar conforto com as suas interpretações do divino. É mais um dos habitantes ausentes desta vila-fronteira entre frentes de batalha.

Os russos também acabaram por se ausentar e, na esperança de Viktor Rozhka, para sempre, porque "o medo continua", na inconstância dos avanços e recuos da guerra.

Do mesmo modo que Alexsander Zinin, 41, agricultor, não deseja voltar a receber soldados inimigos queimados à porta do seu quintal, quando a ocupação da vila acabou violentamente, e foram logo capturados: "Levaram um pontapé no rabo. Com muita força. Passava o tempo cheio de medo e de repente fiquei feliz. Receávamos que eles estacionassem aqui e aqui ficassem".

Logo após o início da invasão e da queda de Kherson, as forças russas procuraram ocupar Mykolaiv, a apenas 60 quilómetros de distância, como forma de atalhar caminho para a cidade de Odessa e Mar Negro. Aparentemente, estiveram quase.

Nos primeiros dias de março, estavam às portas da cidade, junto do aeroporto, que foi entretanto arrasado, e com silhueta de Mykolaiv à vista. Até que foram travadas, segundo a versão dos militares ucranianos, por apenas duas peças de artilharia.

"Neste lugar, foram enterrados 50 militares russos", aponta um elemento do exército da Ucrânia para uma área de terra remexida, acrescentando que os corpos foram entretanto exumados e trocados por cadáveres de soldados ucranianos.

Mais à frente, podem ver-se viaturas anfíbias carbonizadas, um camião partido ao meio, restos de uniformes, botas, coletes à prova de bala e sacos-camas, mas também caixas de munições, pilhas de balas, invólucros de bombas, granadas, rações de combate -- tudo queimado e que ali ficou. O exército ucraniano reclama também ter recuperado material intacto e que passou para o seu lado, no final daquela batalha, em 07 de março.

Quase seis meses depois, é do caminho inverso que se fala. A estrada que parte de Mykolaiv, sob domínio ucraniano e alvo de pesados ataques nas últimas semanas para Kherson, ocupada pela Rússia, a 60 quilómetros apenas, é um quase deserto de carros civis, em contraste com o trânsito ruidoso de viaturas militares de toda a espécie.

É a quase meio caminho entre as duas cidades que se encontra Mikhalov, 41 anos, comandante de companhia, alojado num contentor camuflado, dentro de uma vala, pela qual foram escavados cuidadosamente vários degraus.

"Este local serve para apoiar os nossos homens na frente, a menos de 15 quilómetros daqui", começa por descrever, ao som de mais disparos de artilharia provenientes do horizonte.

Na mesma vala, à beira da estrada, escavam-se trincheiras profundas. Numa delas, está enterrado no solo um bloco de betão, que será coberto por duas camadas de terra, sacos de areia e troncos de árvores, e que funcionará como camarata.

"Se os russos fizerem um contra-ataque é aqui que terão de ser parados", prossegue Mikhalov.

Todas as noites, descreve, este local é alvo de ataques russos com tudo o que eles têm, "até bombas de fósforo já usaram", e às vezes durante o dia também, "até ver, sem baixas", afirma, batendo repetidamente com o punho na madeira.

Para o comandante de companhia, que era gestor antes da guerra, a reconquista de Kherson será tão mais rápida quanto houver armamento pesado, que reconhece ser deficitário.

"Não podemos deixar esta oportunidade, porque destruímos muitos meios logísticos e não há tempo a perder, antes que eles se possam reorganizar para um contra-ataque", adverte Mikhalov, no seu contentor tornado casa, com duas camas de campanha e uma chaleira elétrica que convive com um lança granadas, no caminho de Kherson.