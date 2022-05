Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

11h31 - Finlândia oficializa intenção de aderir à NATO



A Finlândia acaba de anunciar, como era esperado, que tenciona aderir à NATO, em resposta ao que considera ser a ameaça militar acrescida da Rússia, na sequência da invasão da Ucrânia.



"Este é um dia histórico. Uma nova era começou", clamou o presidente finlandês, Sauli Niinistö, durante uma conferência de imprensa conjunta com a primeira-ministra do país, Sanna Marin.



O Parlamento finlandês deve aprovar esta decisão nos próximos dias. Uma vez cumprido este passo, o pedido formal de adesão à NATO será submetido à sede da organização em Bruxelas, o que poderá acontecer já durante a próxima semana.



11h12 - Reunião da NATO. "Rússia está a caminho de dura derrota estratégica"



Em Berlim, cidade anfritriã de uma reunião ministerial da NATO, o ministro português dos Negócios Estrangeiros sustentou este domingo que "a Rússia está a caminho de uma dura derrota estratégica", na sequência da invasão da Ucrânia. João Gomes Cravinho disse ainda haver uma "boa base para otimismo" face eventuais adesões da Suécia e da Finlândia à Aliança Atlântica, apesar do ceticismo turco.



"Tivemos também a oportunidade de começar a falar do futuro, isto é, que tipo de relação com a Rússia será possível ter uma vez terminada a guerra na Ucrânia, porque a Rússia é uma permanência da vida e é necessário estabelecer um diálogo com a Rússia", afirmou o governante.



Questionado sobre as dúvidas suscitadas pela Turquia, a propósito das potenciais adesões da Suécia e da Finlândia, o ministro dos Negócios Estrangeiros indicou que está em curso "um processo de diálogo para resolver as divergências".



Gomes Cravinho admitiu que a guerra possa prolongar-se durante anos, dadas as diferenças entre as estruturas militares da Rússia e da Ucrânia.



11h02 - Italianos denunciam ciberataques ao festival da Eurovisão



A polícia italiana afirma que conseguiu travar vários ciberataques, por parte de um grupo pró-russo, durante a votação e noutros momentos do Festival Eurovisão da Canção.



Os hackers do grupo Killnet e da filial Legion tentaram, segundo as autoridades italianas, infiltrar-se na noite de abertura e durante a final desta 66ª edição do festival.



Foi reforçada a colaboração com a RAI - Radiotelevisão Italiana "para garantir a segurança durante eventos internacionais".



10h50 - Política de "porta aberta"



A ministra britânica dos Negócios Estrangeiros, Liz Truss, defende que a NATO deve preservar uma política de "porta aberta", referindo-se às potenciais candidaturas da Suécia e da Finlândia.



"A política de porta aberta da NATO é essencial e, se Finlândida e Suécia decidirem candidatar-se para aderirem, é claro que isso reforçaria a aliança e a segurança da Europa como um todo", disse.



Os ministros reunidos na capital alemã, continuou Truss, concordaram em manter o apoio aos esforços da UcrÂnia para "empurrar a Rússia".



"Putin tem de sofrer uma derrota sustentada na Ucrânia. A Rússia deve ser contida e uma tal agressão não pode voltar a acontecer", reforçou a governante britânica.



"A segurança da Ucrânia deve resultar da sua capacidade para se defender. Os aliados devem apoiar a transição da Ucrânia para equipamento com o padrão da NATO, fornecendo imediatamente artilharia, treino e a especialização requerida".

10h40 - Ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia em Berlim

Met @SecBlinken in Berlin. More weapons and other aid is on the way to Ukraine. We agreed to work closely together to ensure that Ukrainian food exports reach consumers in Africa and Asia. Grateful to Secretary Blinken and the U.S. for their leadership and unwavering support. pic.twitter.com/E3oru9jfIJ — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 15, 2022

O Governo da Finlândia deverá oficializar este domingo a intenção de aderir à NATO, noticiam as agências internacionais. Na Suécia, o partido no poder entrega-se a uma reunião decisiva que pode abrir caminho a candidaturas conjuntas à Aliança Atlântica.



Caso estas candidaturas à NATO avancem, caem por terra políticas de neutralidade militar com mais de 75 anos, no caso da Finlândia, e mais de dois séculos, no caso da Suécia.



O presidente russo, Vladimir Putin, voltou a advertir nas últimas horas a Finlândia para as consequências da adesão à NATO: tal candidatura, afirmou o Kremlin em comuncado, vai "afetar negativamente as relações russo-finlandesas".



Milhões de pessoas morrerão à fome se a Rússia não permitir a exportação de cereais da UcrÂnia a partir de portos bloqueados, avisa o G7.



Uma grande coluna com centenas de automóveis transportou refugiados de Mariupol, no sul da Ucrânia, para Zaporizhia. Os refugiados chegaram a esta cidade na noite de sábado.



A Ucrânia venceu o festival Eurovisão com o tema "Stefania", interpretado pela Kaluch Orchestra. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, saudou esta conquista e manifestou a esperança de receber, um dia, uma final deste evento numa "livre e reconstruída" Mariupol.



O Governo ucraniano afirma que Moscovo pretende realizar "um referendo", que pode acontecer já este domingo, sobre a pertença de Mariupol à Rússia.



Volodymyr Zelensky aponta para "negociações muito dífíceis" tendo em vista a próxima fase da evacuação e Mariupol e, em concreto, do complexo siderúrgico Azovstal.



O embaixador russo nos Estados Unidos, Anatoly Antonov, afirma que os diplomatas do seu país em Washington estão a ser ameaçados de violência e assediados pelos serviços secretos norte-americanos.





O ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros, Dmytro Kuleba, adianta ter-se encontrado este com o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, em Berlim, onde decorre uma reunião ministerial da NATO.Kuleba afirma ter recebido a promessa de "mais armas e outra ajuda" para a Ucrânia."Concordámos em tabalhar de perto para assegurar que as exportações de alimentos da Ucrânia cheguem a consumidors de África e da Ásia", acrescentou o governante ucraniano no Twitter.Os enviados especiais da RTP a Odessa, no sul da Ucrânia, deram conta da forma como os ucranianos estão a reagir à vitória no festival da Eurovisão.O vice-secretário-geral da NATO, Mircea Geoana, manifesta-se convicto quanto a um consenso para a adesão da Finlândia e da Suécia à Aliança Atlântica.A convicção foi partilhada já esta manhã, em Berlim, no encontro dos ministros dos Negócios Estrangeiros dos países-membros da organização.Quatro mísseis russos abateram-se, esta manhã, sobre uma infraestrutura militar em Yavoriv, no oeste da Ucrânia, já perto da fronteira da Polónia."O objeto está completamente destruído", adiantou no Telegram o governador regional, Maxim Kozistky.A chefe da diplomacia alemã, Annalena Baerbock, afirma que Berlim deixou tudo preparado para um rápido processo de ratificação das potenciais candidaturas de suecos e finlandeses à NATO."Se decidirem juntar-se, podem juntar-se rapidamente", declarou a governante."Devemos assegurar que eles tenham garantias de segurança, não pode haver um período de transição, uma área cinzenta em que os seus estatutos sejam incertos", continuou.O período de ratificação das adesões da Suécia e da Finlândida à NATO pode durar até um ano - durante este período, os dois países não estariam ainda protegidos pelo artigo 5, ao abrigo do qual um ataque a um aliado é um ataque a todos os países-membros da Aliança Atlântica.Responsáveis europeus e da Aliança Atlântica saíram a público para saudar a Ucrânia pela vitória no Festival Eurovisão da Canção, considerando que este resultado deixa patente o apoio público ao país invadido pela Rússia."Gostaria de dar os parabéns à Ucrânia por vencer o Festival da Eurovisão da canção. E isto é algo que não digo de forma ligeira porque ontem [sábado] vimos o enorme apoio público de toda a Europa e Austrália pela sua coragem", afirmou o vice-secretário-geral da NATO, Mircea Geoana.Geoana, que falava no arranque do segundo dia de uma reunião informal dos ministros dos Negócios Estrangeiros da NATO, em Berlim, precisou que a mensagem a enviar "é que os russos lançaram a guerra mais brutal e cínica desde a II Guerra Mundial".Por sua vez, no Twitter, a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, deu os parabéns aos vencedores, sublinhando o apoio de toda a União Europeia."Hoje [ontem] à noite a vossa música ganhou o nosso coração. Estamos a comemorar esta vitória em todo o mundo. A União Europeia está convosco", escreveu.Os ministros dos Negócios Estrangeiros dos países-membros da NATO estão reunidos este fim de semana em Berlim. A Suécia e a Finlândia são países convidados do encontro.Está ser avaliada a possibilidade de um alargamento da Aliança Atlântica.O presidente da República diz que Portugal é, neste momento, um "beneficiário líquido" da situação internacional.Marcelo Rebelo de Sousa considera que a guerra na Ucrânia favorece o investimento e o turismo no país.A votação esmagadora do público deu a vitória à banda ucraniana.Eis aqui o resumo da noite da final do festival.A Reuters noticia que as tropas ucranianas estão a mover uma contraofensiva para tentar repelir as forças russas que ocupal Izium, no leste do país. Contudo, as tropas de Moscovo estarão a obter ganhos noutras zonas do Donbass.