Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

Mais atualizações

08h05 - Dez mortos em ataque com mísseis na região de Odessa



Dez pessoas morreram e sete ficaram feridas num ataque com mísseis a 80 quilómetros de Odessa, anunciou o porta-voz da administração da região do sul da Ucrânia, Serguei Bratchuk.



"Um avião estratégico realizou um ataque com mísseis na região de Odessa, a partir do mar Negro", na noite de quinta-feira, disse Bratchuk.



"Um míssil atingiu um edifício residencial de nove andares e o segundo atingiu um centro recreativo na região de Bilgorod-Dniester", a cerca de 80 quilómetros a sul de Odessa, disse o governante.



As equipas de resgate retiraram dez corpos dos escombros, tendo assistido sete feridos, incluindo três crianças, de acordo com a agência de notícias ucraniana Unian.





Ponto de situação

O governador da região de Lugansk, Sergui Gaidai, disse hoje que a situação em Lysychansk, cidade no leste da Ucrânia sob pressão do exército russo, é "extremamente difícil" com bombardeamentos "muito fortes", impossibilitando a retirada de civis. As forças ucranianas indicaram esta sexta-feira que as tropas russas foram retiradas da Ilha da Serpente, um território estratégico sob a mira das autoridades russas desde o início da guerra. De acordo com Kiev, a Rússia está a usar mísseis de antigos stocks soviéticos para mais de 50 por cento dos ataques em solo ucraniano. A situação está a levar a um aumento significativo de mortes entre os civis. As forças armadas ucranianas indicaram ainda que o número de ataques russos mais que duplicou nas últimas duas semanas O ministro russo dos Negócios Estrageiros, Sergei Lavrov, disse na sexta-feira que há uma nova "cortina de ferro" a ser traçada entre a Rússia e o Ocidente e que Moscovo já não confia em Bruxelas ou Washington. Após o sim da Turquia à adesão de Suécia e Finlândia, Ancara começa agora a desenrolar a sua lista de exigências para o acordo firmado na capital espanhola. Para já, Ancara exige a extradição de 73 opositores por parte da Suécia e ameaça voltar atrás no acordo para a adesão dos nórdicos caso este desejo não seja atendido.







Ontem, terminou a Cimeira da NATO em Madrid, com os participantes a colocarem a chancela oficial no que consideram como maior ameaça à organização: a Rússia.