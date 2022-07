Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

8h21 - Kiev corta relações diplomáticas com Coreia do Norte



O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou o corte de relações diplomáticas com a Coreia do Norte após Pyongyang reconhecer a independência das autoproclamadas Repúblicas Populares de Donetsk e Lugansk.



Numa mensagem vídeo, Zelensky disse que o reconhecimento da Coreia do Norte da chamada "independência das áreas temporariamente ocupadas pela Rússia nas regiões de Donetsk e Lugansk no leste do país não requer sequer uma resposta, porque é muito óbvio para onde a Ucrânia se dirige e para onde os ocupantes se dirigem".



A Coreia do Norte reconheceu na quarta-feira a independência das autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk e Lugansk, no leste da Ucrânia, juntando-se à Rússia e Síria, anunciou a embaixada norte-coreana em Moscovo.



A nota de reconhecimento foi entregue ao embaixador da Rússia em Pyongyang, disse um porta-voz da representação diplomática da Coreia do Norte em Moscovo à agência russa Interfax.



(Agência Lusa)





7h50 - Ponto de situação



Rússia, Ucrânia, Turquia e Nações Unidas deverão assinar um acordo na próxima semana com o objetivo de retomar as exportações de cereais da Ucrânia, mas o chefe das Nações Unidas, António Guterres, avisou que há ainda "um longo caminho a percorrer" antes de haver negociações de paz para pôr fim à guerra.





As autoridades ucranianas afirmaram quarta-feira que os ataques russos nas proximidades da cidade de Mykolaiv, no sul do país, causaram pelo menos cinco mortos civis.





A Coreia do Norte reconheceu oficialmente as duas regiões separatistas pró-russas do leste da Ucrânia como países independentes, noticiou a imprensa estatal norte-coreana.





Os Estados Unidos pediram à Rússia que liberte imediatamente os ucranianos que foram forçados a sair do seu país de origem e que permita observadores externos, citando relatos de que Moscovo está a colocar crianças ucranianas para adoção e a "fazer desaparecer" milhares de outras.