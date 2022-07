Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

Mais atualizações

7h36 - Rússia e Ucrânia assinam acordo para retomar exportação de cereais a partir do Mar Negro





O acordo deverá ser assinado esta sexta-feira em Istambul. “Em resumo, um documento pode ser assinado que vinculará as partes para garantir o funcionamento seguro das rotas de exportação no Mar Negro”, disse o porta-voz do Ministério ucraniano dos Negócios Estrangeiros.







O acordo deverá ser assinado esta tarde no Palácio Dolmabahce, em Istambul, segundo informou o gabinete do presidente turco.



Ponto de situação



A Turquia anunciou na quinta-feira que a Rússia e a Ucrânia vão assinar o acordo para libertar os cereais bloqueados no território ucraniano. O acordo deverá seguir os termos propostos pela ONU, num processo em que o secretário-geral António Guterres se envolveu diretamente. O acordo será assinado esta sexta-feira, segundo indicou o gabinete do presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.





O presidente ucraniano reuniu-se com as chefias militares e garantiu, após o encontro, que o país tem potencial de grandes avanços no campo de batalha e de infligir grandes perdas à Rússia. Kiev espera que as armas fornecidas pelos países ocidentais, especialmente os mísseis de longo alcance US HIMARS possam permitir lançar uma contraofensiva e recapturar território.





O Reino Unido diz que a Rússia está "prestes a perder força" e a fazer uma pausa operacional, o que permitirá à Ucrânia recuperar. De acordo com Richard Moore, chefe do MI6, os russos "terão de fazer uma pausa" nas próximas semanas, o que dará oportunidade a Kiev para "contra-atacar".