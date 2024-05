Pelo menos dois mortos e 24 feridos em ataque russo a hipermercado em Kharkiv

"A Rússia desferiu outro golpe brutal contra a cidade de Kharkiv -- um hipermercado de construção -- no sábado, a meio do dia", denunciou o presidente Volodymyr Zelensky na rede social Telegram.

Segundo disse o presidente ucraniano, no momento "mais de 200 pessoas poderão ter estado no interior do hipermercado", acrescentando que estavam já no local todos os serviços de socorro para assistir as pessoas e dominar o incêndio.

De acordo com o governador regional, Oleg Synegoubov, pelo menos duas pessoas morreram e 24 ficaram feridas no ataque aéreo com bombas guiadas.

"Um grande número de pessoas está desaparecida. Há muitos feridos", disse, por seu lado, o presidente da câmara Igor Terekhov.

As imagens divulgadas nas redes sociais mostram o edifício com uma enorme coluna de fumo negro e, de acordo com as autoridades, entre 10.000 a 15.000 metros quadrados estavam a arder.

Zelensky apelou mais uma vez aos aliados ocidentais da Ucrânia para que forneçam mais sistemas de defesa antiaérea ao seu país.

"Se a Ucrânia dispusesse de suficientes sistemas de defesa antiaérea e de aviões de combate modernos, tais ataques russos seriam impossíveis", apelou o presidente ucraniano, acrescentando que "todos os dias" a Ucrânia faz um apelo ao mundo: "Deem-nos uma defesa antiaérea, salvem as pessoas".

A cidade de Kharkiv, que tinha 1,5 milhões de habitantes antes da guerra e se situa próxima da fronteira russa no nordeste da Ucrânia, é frequentemente atacada pelas forças de Moscovo, que lançaram também a 10 de maio uma ofensiva terrestre na região.

Essa ofensiva permitiu à Rússia conquistar diversas localidades e forçar Kiev a deslocar reforços para aquele setor.

No seu tradicional discurso noturno à população, Zelensky garantiu na sexta-feira à noite que a Ucrânia já conseguiu assumir o "controlo de combate" na região fronteiriça.

Cerca de 15 mísseis russos atingiram a cidade de Kharkiv na quinta-feira, matando sete civis e destruindo uma gráfica, de acordo com as autoridades locais.