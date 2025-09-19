Última Hora
Portugal tem até 2007 para deixar de importar gás russo

por Lusa
Maxim Shipenkov - EPA

Portugal é um dos oito Estados-membros da União Europeia (UE) que terão de encontrar alternativas às importações de gás russo até 01 de janeiro de 2027 se o novo pacote de sanções hoje proposto for aprovado.

A chefe da diplomacia da UE, Kaja Kallas, divulgou nas redes sociais que um dos objetivos do 19.º pacote de sanções, hoje aprovado, é o de "acelerar a eliminação progressiva do gás natural liquefeito russo até 01 de janeiro de 2027".

Os países que ainda importam gás russo são a Bélgica, Países Baixos, França, Espanha, Portugal, principalmente através do gasoduto TurkStream e gás natural liquefeito (por navio) e ainda Grécia, Eslováquia e Hungria, do gasoduto TurkStream", explicou a porta-voz para a Energia, Anna-Kaisa Itkonen.

Na proposta hoje apresentada, a presidente do executivo comunitário, Ursula von der Leyen, também referiu que estão "a proibir as importações de GNL russo para os mercados europeus".

"É altura de fechar a torneira", reforçou.

O 19.º pacote de sanções hoje adotado pela Comissão Europeia inclui novo corte nos rendimentos obtidos por Moscovo através de venda de energia.

O pacote quer ainda melhorar as ações contra a evasão de sanções, nomeadamente através de países terceiros, abarcando as cripto moedas.

 

