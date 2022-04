Presidente da Câmara de Kiev classifica de "genocídio" execuções em Busha

"Só pode ser descrito como genocídio", disse ao tabloide alemão "Bild", acrescentando que estes eram "crimes de guerra cruéis", pelos quais o Presidente russo, Vladimir Putin, seria responsabilizado.

Klitschko salientou que os civis sem vida, encontrados nas ruas de Busha após a retirada das tropas russas, "tinham as mãos atadas atrás das costas", como pode ser visto em fotografias publicadas nos meios de comunicação internacionais.

"Para todo o mundo, e em particular para a Alemanha, só pode haver uma consequência: A Rússia não pode receber um único cêntimo a mais", exigiu o presidente da câmara de Kiev, apelando à implementação de um embargo às exportações russas de petróleo e gás.

"É dinheiro de sangue, que é usado para massacrar pessoas", argumentou.

O presidente da câmara de Busha, Anatoli Fedoruk, disse no sábado que, quando as forças ucranianas chegaram, as ruas estavam cheias de cadáveres e famílias inteiras tinham sido mortas, "crianças, mulheres, avós, homens".

E acrescentou que os corpos de 280 pessoas tinham sido enterrados numa vala comum.

A organização de direitos humanos Human Rights Watch (HRW) afirmou hoje ter indicações de que o exército russo estava a cometer possíveis crimes de guerra em áreas sob o seu controlo, incluindo execuções sumárias de civis.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que matou pelo menos 1.325 civis, incluindo 120 crianças, e feriu 2.017, entre os quais 168 menores, segundo os mais recentes dados da ONU, que alerta para a probabilidade de o número real de vítimas civis ser muito maior.

A guerra provocou a fuga de mais de 10 milhões de pessoas, incluindo mais de 4,1 milhões de refugiados em países vizinhos e cerca de 6,5 milhões de deslocados internos.

A ONU estima que cerca de 13 milhões de pessoas necessitam de assistência humanitária na Ucrânia.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.