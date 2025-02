Presidente ucraniano avisa que não reconhecerá nenhum acordo que exclua Kiev

disse Volodymyr Zelensky aos jornalistas, durante uma visita a uma central nuclear no oeste da Ucrânia, esta quinta-feira.O alerta do presidente ucraniano foi lançado após Donald Trump ter apoiado uma série de exigências de Vladimir Putin, com quem se deverá encontrar em Riade, na Arábia Saudita, em data a anunciar.“A guerra na Ucrânia tem de acabar”, asseverou Trump, que diz acreditar que Putin “quer alcançar a paz” com a Ucrânia. "Acho que ele me contaria se não quisesse", disse o presidente norte-americano aos jornalistas na Casa Branca, esta quinta-feira."Haverá um diálogo bilateral russo-americano e um diálogo que será associado ao envolvimento da Ucrânia", disse Peskov, citado pela agência de notícias TASS.

Zelensky pede que se desconfie das intenções de Putin

O presidente ucraniano fez o comentário numa atualização nas redes sociais após um telefonema com o primeiro-ministro polaco, Donald Tusk. Zelensky apelou também a que a Europa tivesse um lugar à mesa das negociações no final da guerra.

“Nenhuma negociação com Putin pode começar sem uma posição unida da Ucrânia, Europa e EUA”, salientou.

I spoke with Polish Prime Minister @donaldtusk. We discussed the conditions needed for a lasting and real peace in Ukraine and agreed that no negotiations with Putin can begin without a united position from Ukraine, Europe, and the U.S.



I informed the Prime Minister about my…