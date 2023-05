Prestigiada encenadora russa em prisão preventiva por "apologia do terrorismo"

A artista de 38 anos, que poderá ser condenada a sete anos de prisão, foi colocada em prisão preventiva até 04 de julho, indicou o tribunal Zamoskvoretski de Moscovo, citado pelas agências noticiosas russas.

No dia anterior, foi detida em Moscovo pelos investigadores, juntamente com a dramaturga Svetlana Petriïtchuk, de 43 anos, que deverá comparecer perante o mesmo tribunal ainda hoje, segundo imagens divulgadas por órgãos de comunicação social russos da oposição.

As ações judiciais de que são alvo causaram choque no mundo do teatro na Rússia.

As duas mulheres são suspeitas de "apologia do terrorismo", devido a uma peça escrita por Petriïtchuk e encenada por Berkovitch em 2020.

A peça em questão, "Finist é um corajoso falcão", totalmente representada por mulheres, conta a história de cidadãs russas recrutadas via internet por radicais islâmicos na Síria que partem para se juntar às suas fileiras e casar com eles.

Aclamada pela crítica, a peça recebeu em 2022 duas "Máscaras de Ouro", a principal distinção do meio teatral na Rússia.

Uma petição apelando para a sua libertação e defendendo a sua inocência, lançada pelo jornal independente Novaïa Gazeta, já conta com mais de 3.000 assinaturas.

No ano passado, Evguenia Berkovitch publicou poemas contra a guerra na Ucrânia que foram "muito divulgados", sublinha o texto que acompanha a petição.

Desde o início da ofensiva russa na Ucrânia, a 24 de fevereiro do ano passado, as autoridades russas intensificaram a repressão sobre qualquer forma de dissidência interna, impondo milhares de multas e pesadas penas de prisão.

No meio cultural, artistas críticos do Presidente russo, Vladimir Putin, foram também perseguidos judicialmente, despedidos ou obrigados a exilar-se.

Evguenia Berkovitch é uma antiga aluna e colaboradora de Kirill Serebrennikov, realizador e encenador atualmente no exílio na Alemanha, conhecido pelas suas obras críticas do poder russo que misturam política, religião e sexualidade.