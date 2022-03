Putin estará a preparar-se para endurecer a guerra, escreve o El País

Os serviços de informações dos EUA creem que Putin subestimou a capacidade da resistência ucraniana e por isso o ataque foi mais lento do que se poderia imaginar. Mas Washington está convencido que Putin persistirá no ataque até que possa oferecer ao seu povo uma narrativa de vitória. "Ele estava muito confiante na modernização de seus exércitos e pensou que seria capaz de uma vitória rápida e decisiva a um custo mínimo, mas estava completamente errado", afirmou Burns.De acordo com o jornal El País, citando a inteligência norte-americana, Mocovo não vai afrouxar o pulso, mas provavelmente se preparará para intensificar a ofensiva.As tropas já conseguiram cortar o fornecimento de alimentos, água, aquecimento e remédios em várias cidades. Sem a chegada de suprimentos, Kiev pode entrar em uma situação "desesperada" em cerca de 10 ou 15 dias. E, como o Kremlin anunciou na sexta-feira, acaba de recrutar 16.000 soldados da Síria e do resto do Oriente Médio.

Fontes do Governo ucraniano apontam que, depois dos problemas logísticos e de comunicações, a Rússia está a reposicionar-se e a reagrupar-se. Temem que os russos usem os meios aéreos com consequências devastadoras. Daí a insistência do presidente ucraniano em pedir à NATO uma zona de exclusão aérea, refere o jornal espanhol.







Os urcranianos acreditam que Moscovo vai agudizar a ofensiva contra cidades chave, atemorizar a população, planear a sua saída e depois entrar com uma dura ofensiva para capturar essas cidades. Fontes da Defesa da Ucrânia avançam que Moscovo recrutou combatentes sírios treinados em luta urbana para invadir as cidades. Fontes que consideram que a Bielorrússia vai passar a participar de forma ativa no conflito.







Mas a grande preocupação vai para a possibilidade de um ataque com armas químicas ou biológica, depois do Kremlin ter estado vários dias a dizer que os Estados unidos estão a produzir armas biológicas em laboratórios na Ucrânia. Um pretexto, dizem os ucranianos, apara justificar o lançamento de um ataque biológico e acusar a Ucrânia, diz o El Pais, garantindo que Washington diz que os russos estão a preparar terreno para fabricar um falso ataque e atribuí-lo aos aliados. Tema que chegou há poucos dias ao Conselho de Segurança da ONU.







Os serviços de inteligência americanos não terão encontrado indícios de uma mudança de posicionamento na força nuclear russa.A dúvida reside, porém, se Moscovo adota uma estratégia "maximalista" para controlo de todo o território ou se contenta com alguns enclaves de significado político e simbólico. A CIA não vê, no momento, como Putin pode cumprir o objetivo de assumir Kiev e substituir o presidente Zelensky por um governo pró-Rússia. Como disse o chefe da Direção Nacional de Inteligência (a entidade que reúne todos os serviços de inteligência dos EUA), Avril Haines, "o que ele pode estar disposto a aceitar como uma vitória pode mudar com o tempo, dados os custos significativos envolvidos”.Uma semana depois de ordenar a ofensiva, Putin disse ao seu Conselho de Segurança que tudo estava conforme o planeado. "A operação especial na Ucrânia está a progredir de acordo com o cronograma, de acordo com o plano, todas as tarefas atribuídas estão sendo resolvidas", disse o presidente. O ministro da Defesa, Sergei Shoigú, repetiu essas mesmas palavras esta sexta-feira.