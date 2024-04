Quatro mortos e 12 feridos em ataques russos a Kharkiv

Kharkiv was attacked by Shahed drones last night. 4 people died, including 3 rescuers. 5 people are known to be injured, including a rescuer. Residential buildings at various addresses were damaged, and fires broke out. The rescuers, who arrived on call to one of the addresses,… pic.twitter.com/RmPjdPJZBy — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 4, 2024

Na rede social Telegram, Synehubov afirmou que a Rússia usou pelo menos 15Shahed, 11 dos quais foram abatidos pelo exército ucraniano.Fotos e vídeos postados publicados nas redes sociais mostram escadas de camiões de bombeiros operando sob holofotes e estendendo-se até apartamentos destruídos no topo dos prédios.A emissora ucraniana Suspilne revelou queAs equipas de emergência não puderam trabalhar durante pelo menos uma hora por receio de novos ataques.Um estabelecimento de ensino, um centro cultural e uma residência na região de Dnipropetrovsk também foram atingidos por, disse Oleh Synehubov, acrescentando que não foram registadas vítimas.

O presidente da Câmara de Kharkiv, Ihor Terekhov, revelou que alguns bairros da cidade podem sofrer cortes de energia. Nas últimas semanas, a Rússia intensificou os seus ataques a infraestruturas de eletricidade. Segundo o ministro ucraniano da Energia, cerca de 350 mil residentes da cidade estão sem eletricidade.



A Rússia nega ter deliberadamente como alvo civis na guerra de 25 meses, na qual está a concentrar-se na captura das partes leste e sul da Ucrânia.

Kharkiv tem sido um alvo frequente de ataques de drones e mísseis russos. Na semana passada, as forças russas usaram uma bomba aérea na cidade, matando uma pessoa, depois de um ataque com mísseis a uma zona industrial no mês passado ter matado cinco pessoas.





Os últimos meses foram marcados por ataques aéreos em grande escala da Rússia contra cidades e infraestruturas ucranianas, enquanto as forças de Kiev têm visado alvos em território russo próximos da fronteira e na península da Crimeia, ilegalmente anexada em 2014.

As autoridades ucranianas apelam aos aliados ocidentais para que forneçam mais sistemas de defesa aérea, incluindo os modernos sistemas norte-americanos Patriot.



A ajuda militar dos EUA à Ucrânia, em particular, está a diminuir devido à oposição do campo republicano de Donald Trump, que está a bloquear um pacote, de cerca de 60 mil milhões de dólares, prometido pelo presidente Joe Biden.A Rússia invadiu a Ucrânia a 24 de fevereiro de 2022, com o argumento de proteger as minorias separatistas pró-russas no leste e "desnazificar" o país vizinho, independente desde 1991, após a desagregação da antiga União Soviética, e que tem vindo a afastar-se do espaço de influência de Moscovo e a aproximar-se da Europa e do Ocidente.

A guerra na Ucrânia já provocou dezenas de milhares de mortos de ambos os lados, mas não conheceu avanços significativos no teatro de operações nos últimos meses, mantendo-se os dois beligerantes irredutíveis nas suas posições territoriais e sem abertura para cedências negociais.