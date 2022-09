Reativação do Nord Stream anunciada para sábado

A reabertura será um alívio para vários países europeus, mas sem pôr fim aos receios de novas interrupções no inverno neste gasoduto que liga a Rússia ao norte da Alemanha.

As ordens de expedição, publicadas no site da empresa Nord Stream, operador do gasoduto, indicam que o fornecimento deverá recomeçar a partir das 2h00 locais a 20% da capacidade normal, ou seja, o mesmo nível que tinha antes dos trabalhos de manutenção.

Os trabalhos começaram na passada quarta-feira e o grupo russo Grazprom justificou a suspensão nas entregas de gás com a necessidade de manutenção numa estação de compressão da conduta, situada na Rússia.

No contexto de guerra na Ucrânia, a energia tem estado no centro de um braço-de-ferro entre Moscovo e os países ocidentais, que acusam a Rússia de utilizar o gás "como uma arma".

Um responsável alemão considerou a interrupção desta semana como "incompreensível no plano técnico".

A Gazprom tem reduzido o gás fornecido via Nord Stream nos últimos meses e em julho já tinha feito trabalhos de manutenção durante 10 dias, tendo depois retomado as entregas com um nível mais limitado.

Para compensar as quantidades em falta, os países europeus tentam encontrar outros fornecedores e reduzir o consumo, numa altura em que os preços do gás disparam nos mercados.