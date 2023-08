Reino Unido admite que grupo Wagner pode estar a ser financiado pela Bielorrússia

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 August 2023.



No boletim diário publicado na rede social X, anteriormente conhecida como Twitter, o Ministério da Defesa do Reino Unido sugere que a Bielorrússia é quem está a financiar o grupo paramilitar de origem russa Wagner, depois do motim no passado mês de junho., acrescenta, ressalvando que tal irá “esgotar os modestos recursos bielorrussos”.O Ministério britânico da Defesa sugere ainda que, como consequência do motim, o grupo Wagner provavelmente estará a passar por um “um processo de redução de dimensão e reconfiguração, principalmente para economizar em despesas salariais numa altura de pressão financeira”.

Onde estão Prigozhin e os mercenários do Wagner?

O motim de 23 de junho durou apenas 24 horas, tendo terminado sob um acordo com a mediação do presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko.No entanto, o paradeiro desses mercenários e do líder do grupo, Prigozhin, é hoje incerto.Logo após o motim, Lukachenko afirmou que o líder dos mercenários estava na Bielorrússia e Prigozhin foi alegadamente avistado na capital, Minsk. Mas dias depois, no início de julho, Lukachenko desdisse as anteriores afirmações e referiu que Prighozin estava ainda em São Petersburgo e que "poderia estar em trânsito para Moscovo ou outras partes".Prigozhin foi fotografado a cumprimentar o embaixador Freddy Mapouka, assessor presidencial na República Centro-Africana.Antes disso, em meados de julho, um vídeo publicado no Telegram mostrava um indivíduo que parecia ser Yevgeny Prigozhin a dirigir-se a combatentes do grupo Wagner na Bielorrússia, indicando-lhes que o seu próximo destino seria a África.Dias antes, o Pentágono tinha anunciado que os mercenários do grupo Wagner já não estavam a apoiar as tropas russas na Ucrânia com “qualquer qualidade significativa”. O presidente russo acusou o grupo Wagner de traição depois de os mercenários, liderados por Prigozhin, terem iniciado uma “marcha pela justiça” contra o Kremlin.No entanto, sob o acordo mediado por Minsk que pôs fim ao motim menos de 24 horas depois, Prigozhin recebeu a promessa de imunidade e o processo criminal contra Wagner foi arquivado.