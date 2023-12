Relatório dos EUA. Rússia perdeu 87% das tropas desde o início da invasão da Ucrânia

Desde então, 315 mil desses soldados foram mortos ou feridos em combate, o que equivale a 87 por cento das tropas que a Rússia tinha na altura em que lançou a ofensiva, segundo revelou uma fonte próxima dos serviços de informações dos Estados Unidos à CNN e à Reuters.



Para além das perdas humanas, Moscovo registou também perdas materiais significativas. De acordo com o mesmo relatório, a Rússia perdeu 2.200 dos 3.100 tanques que tinha no início da guerra. Para além disso, 4.400 dos 13.600 veículos de combate de infantaria e veículos blindados de transporte de pessoal também foram destruídos, o que equivale a uma taxa de perdas de 32%.



“No final de novembro, a Rússia perdeu mais de um quarto dos seus arsenais pré-invasão de equipamento das forças terrestres”, diz o relatório. “Isto reduziu a complexidade e a escala das operações ofensivas russas, que não conseguiram obter grandes ganhos na Ucrânia desde o início de 2022”, observa. De acordo o relatório, a Rússia iniciou a invasão à Ucrânia em fevereiro de 2022 com 360 mil efetivos., segundo revelou uma fonte próxima dos serviços de informações dos Estados Unidos à CNN e à Reuters.Para além das perdas humanas, Moscovo registou também perdas materiais significativas.Para além disso, 4.400 dos 13.600 veículos de combate de infantaria e veículos blindados de transporte de pessoal também foram destruídos, o que equivale a uma taxa de perdas de 32%.“Isto reduziu a complexidade e a escala das operações ofensivas russas, que não conseguiram obter grandes ganhos na Ucrânia desde o início de 2022”, observa. Os serviços de informação norte-americanos concluem, assim, que a guerra na Ucrânia atrasou a modernização militar da Rússia em 15 anos.



Perante estas perdas expressivas, a Rússia foi forçada a tomar medidas extraordinárias para manter a sua capacidade de combate. Para isso, Moscovo tornou os padrões de recrutamento menos rigorosos e recorreu a equipamentos militares mais antigos.



Tal como observa o relatório, “a Rússia declarou uma mobilização parcial de 300.000 funcionários no final de 2022 e flexibilizou os padrões para permitir o recrutamento de condenados e civis mais velhos”.



Para compensar as perdas materiais, Moscovo levou para o terreno tanques T62 produzidos na década de 1970, deixando apenas 1.300 tanques no campo de batalha.



O relatório, enviado ao Capitólio na segunda-feira, é revelado numa altura em que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, viajou para os Estados Unidos com o objetivo de desbloquear mais ajuda americana, militar e económica.



No entanto, Zelensky não consegue desbloquear os biliões americanos, já que a ala republicana recusa que os EUA reforcem esse financiamento sem contrapartidas domésticas na política de imigração da Administração Biden. Perante estas perdas expressivas, a Rússia foi forçada a tomar medidas extraordinárias para manter a sua capacidade de combate. Para isso,Tal como observa o relatório, “a Rússia declarou uma mobilização parcial de 300.000 funcionários no final de 2022 e flexibilizou os padrões para permitir o recrutamento de condenados e civis mais velhos”.Para compensar as perdas materiais, Moscovo levou para o terreno tanques T62 produzidos na década de 1970, deixando apenas 1.300 tanques no campo de batalha.O relatório, enviado ao Capitólio na segunda-feira, é revelado numa altura em que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, viajou para os Estados Unidos com o objetivo de desbloquear mais ajuda americana, militar e económica.No entanto, Zelensky não consegue desbloquear os biliões americanos, já que a ala republicana recusa que os EUA reforcem esse financiamento sem contrapartidas domésticas na política de imigração da Administração Biden.