Responsável dos EUA diz em Kiev que Putin terá "belas surpresas" na frente

"Deixo Kiev esta noite com mais entusiasmo face à unidade e ao resultado, quanto a 2024 e à sua importância estratégica absoluta para a Ucrânia", declarou aos `media`.

"Regresso ainda com uma confiança reforçada pelo facto de, enquanto a Ucrânia consolida as suas defesas, Putin vai ter belas surpresas no campo de batalha e a Ucrânia vai obter grandes sucessos", disse.

Nuland afirmou que os soldados ucranianos infligiram "perdas maciças às forças terrestres de Putin" e à frota russa do mar Negro.

A contraofensiva de Kiev no verão passado, muito aguardada, constituiu um fracasso e a Rússia passou à ofensiva no leste e no sul.

Na quarta-feira, Vladimir Putin afirmou que as forças russas estavam posicionadas "nos limites" da cidade ucraniana de Avdiivka, no leste, um dos pontos mais intensos da frente.

O chefe das informações militares ucranianas (GUR), Kirill Budanov, disse na terça-feira aguardar que a ofensiva russa seja travada dentro de alguns meses.

"A sua ofensiva prossegue, mas vai esgotar-se no início da primavera", e de seguida "penso que a nossa vai começar", disse em declarações à televisão nacional.

A ofensiva militar russa no território ucraniano, desencadeada em 24 de fevereiro de 2022, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Os aliados ocidentais da Ucrânia têm fornecido armas a Kiev e aprovado sucessivos pacotes de sanções contra interesses russos para tentar diminuir a capacidade de Moscovo de financiar o esforço de guerra.

As informações divulgadas pelas duas partes sobre o curso da guerra não podem ser verificadas de imediato por fontes independentes.