Rússia alega ter frustrado ofensiva ucranina na região de Zaporíjia

O ministro da Defesa russo, Serguei Shoigu, afirmou que as suas tropas frustraram hoje uma ofensiva ucraniana na região de Zaporíjia, no sul da Ucrânia, no momento em que Kiev disse estar pronta para lançar um ataque para recuperar território ocupado por Moscovo.