Rússia anuncia uma morte em ataque ucraniano na região de Moscovo

"Uma mulher de 46 anos morreu" depois de um drone ter embatido num prédio de apartamentos em Ramenskoye, nos arredores a sudeste da capital, anunciou o governador da região de Moscovo, na plataforma de mensagens Telegram.

Andrei Vorobiov sublinhou que a morte de uma criança de 9 anos, que tinha anunciado anteriormente, "não foi confirmada", e indicou que "três pessoas ficaram feridas" e transferidas para um hospital.

Também no Telegram, o Ministério da Defesa da Rússia anunciou que as defesas aéreas abateram esta madrugada um total de 144 veículos aéreos não tripulados ucranianos, incluindo 20 sobre a região de Moscovo.

Devido a este ataque, foram afetados voos em vários dos aeroportos que servem a capital russa. O tráfego aéreo no Aeroporto Internacional de Kazan, a oeste de Moscovo, também sofreu perturbações, avançou a agência de notícias estatal russa Ria Novosti.

A Rússia invadiu a Ucrânia a 24 de fevereiro de 2022, com o argumento de proteger as minorias separatistas pró-russas no leste e "desnazificar" o país vizinho, independente desde 1991 - após a desagregação da antiga União Soviética - e que tem vindo a afastar-se do espaço de influência de Moscovo e a aproximar-se da Europa e do Ocidente.