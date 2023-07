Rússia diz que envio de bombas de fragmentação é "uma admissão de fraqueza"

"A transferência de munições `cluster` [fragmentação] é um gesto de desespero e uma admissão de fraqueza no contexto do fracasso da chamada contraofensiva ucraniana", disse o Ministério da Defesa russo em comunicado.

A diplomacia russa denunciou uma "tentativa cínica de prolongar a agonia das atuais autoridades ucranianas sem se preocupar com as vítimas civis" dessas bombas que matam indiscriminadamente ao dispersar pequenas cargas explosivas antes ou depois do impacto.

"Ao fornecer munições `cluster`, Washington será de facto cúmplice da contaminação e partilhará total responsabilidade pelas mortes causadas pelas explosões, incluindo as de crianças russas e ucranianas", continuou Moscovo.

Essas armas são proibidas em vários países, principalmente na Europa, signatários da Convenção de Oslo de 2008, da qual nem os Estados Unidos, nem a Ucrânia, nem a Rússia são partes.

A sua utilização é muito controversa porque as cargas que espalham são acusadas de causar muitas vítimas civis colaterais.

O Presidente dos EUA, Joe Biden, disse que a decisão de entregar bombas de fragmentação à Ucrânia foi "muito difícil", mas "a coisa certa a fazer".

A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada a 24 de fevereiro do ano passado, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).