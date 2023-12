Rússia e Ucrânia intensificam ataques com drones

A Rússia e a Ucrânia lançaram dezenas de drones sobre os respetivos territórios opostos pelo segundo dia consecutivo, numa altura em que ambas as partes do conflito intensificam os ataques. No total, Moscovo e Kiev dizem ter abatido pelo menos 55 drones.

A Força Aérea da Ucrânia disse, no domingo, ter destruído 20 drones e um míssil de cruzeiro que a Rússia lançou durante a noite. Nove dos drones foram abatidos na região sul de Odessa, e a queda de destroços iniciou um incêndio num prédio residencial, provocando a morte de uma pessoa.



Por sua vez, o Ministério russo da Defesa afirmou, em comunicado partilhado nas redes sociais, que os seus sistemas de defesa aérea destruíram ou intercetaram um total de 35 drones lançados pela Ucrânia sobre as regiões de Lipetsk, Volgogrado e Rostov.



O Ministério russo não adiantou quais eram os alvos, mas de acordo com o jornal ucraniano Ukrainska Pravda, que cita fontes não identificadas, o ataque teve como alvo o campo de aviação russo de Morozovsk, na região de Rostov, que hospeda aviões bombardeiros usados na Ucrânia. A base aérea de Morozovsk abriga o 559.º Regimento de Aviação de Bombardeiros da Rússia e está armada com os mais modernos bombardeiros Su-34 de médio alcance da Rússia.



Vasily Golubev, governador da província de Rostov, que faz fronteira com a Ucrânia, também relatou “ataques em massa de drones” perto de Morozovsk e de outra cidade mais a oeste, mas não mencionou a base aérea. Golubev disse que a maioria dos drones foram abatidos e não houve vítimas.



O aumento dos ataques de drones por ambos os lados ocorre no momento em que Kiev e Moscovo procuram mostrar que as suas tropas não desmoralizaram, quando a ofensiva russa está perto de atingir a marca dos dois anos.



No sábado, a Ucrânia disse que os seus sistemas de defesa aérea abateram 30 dos 31 drones lançados pela Rússia em onze regiões do país, incluindo a capital, Kiev, e a região de Kherson.



A Rússia, por sua vez, disse ter repelido um ataque com 26 drones ucranianos sobre a península da Crimeia, anexada por Moscovo em 2014.



