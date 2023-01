Rússia garante respeitar cessar-fogo unilateral apesar de disparos ucranianos

"Apesar do fogo de artilharia das forças armadas ucranianas em áreas povoadas e posições russas, a aplicação do cessar-fogo anunciado será continuado pelas tropas russas até às 24:00 (21:00 em Lisboa)", anunciou o Ministério da Defesa da Rússia no seu comunicado diário.

O porta-voz do exército russo, general Igor Konashenkov, em conferência de imprensa divulgada pela agência noticiosa Interfax, reiterou também hoje que a Rússia está a cumprir o cessar-fogo unilateral decretado pelo Presidente Vladimir Putin, e acusou as forças ucranianas de continuarem com as operações militares.

"As forças russas têm cumprido o cessar-fogo ao longo de toda a linha de contacto", disse o porta-voz do exército russo.

A Ucrânia considera que a declaração do cessar-fogo, que entrou em vigor esta sexta-feira, não passa de uma manobra do Kremlin para ganhar tempo, e já denunciou pelo menos um ataque russo contra as suas forças, apesar do cessar das hostilidades.

O governador da região de Sumi, Dimitro Jivitski, escreveu na rede social Telegram que as forças armadas russas atacaram a cidade de Shaliginsk em duas ocasiões ao longo do dia na sexta-feira, embora tenha descartado a possibilidade de haver vítimas.

A região de Sumi foi retomada pelas forças ucranianas no início de abril e desde então a Rússia tem realizado vários ataques aéreos contra essa área.