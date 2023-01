Rússia intensifica ataques após Ocidente prometer mais tanques à Ucrânia

Um dia depois de a Alemanha, os EUA e outros países do Ocidente terem anunciado que decidiram, em coordenação, enviar mais armamento para a Ucrânia, incluindo carros blindados,Segundo as autoridades ucranianas, estes bombardeamentos foram dos mais violentos desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022.Volodymyr Zelensky pediu, na sequência destes novos ataques contra Kiev e outras cidades ucranianas, ao Ocidente mais armas., disse Zelensky aos ucranianos no seu discurso diário, através das redes sociais., disse, acrescentando que também foram abatidos drones de fabrico iraniano."Estas são pelo menos centenas de vidas salvas e dezenas de infraestruturas preservadas".

De acordo com Zelensky, as tropas ucranianas estão a sofrer um forte desgaste no leste do país.







, disse, admitindo que está "grato" pelo esforço de todas as unidades "que demonstram a resiliência de que a Ucrânia necessita, esgotando o ocupante e destruindo-o".

O chefe de Estado ucraniano assumiu estar ciente dos planos russos para futuras operações na Ucrânia e assegurou que está a trabalhar para contrariar as movimentações de Moscovo.



Moscovo diz que Washington tem a chave para acabar com o conflito

Na sexta-feira, a Rússia afirmou que o presidente dos EUA, Joe Biden, tem a chave para pôr termo ao conflito na Ucrânia, mas acusou Washington de, até agora, não estar disposto a usá-la.



"A chave para o regime de Kiev está em grande parte nas mãos de Washington", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, numa conferência de imprensa.



"Agora vemos que o atual líder da Casa Branca não quer usar essa chave. Pelo contrário, ele prefere o caminho de continuar a enviar armas para a Ucrânia".



Não é a primeira vez que as autoridades russas acusam os EUA de controlar a Ucrânia e de quererem prolongar o conflito ao fornecer apoio militar a Kiev.