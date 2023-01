Rússia põe ministro dos Negócios Estrangeiros britânico na sua lista negra

A informação foi avançada hoje pela diplomacia russa, depois de na quinta-feira passada terem sido dadas a conhecer as sanções pessoais mas não os nomes dos visados.

A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova, revelou hoje que entre os sancionados encontram-se James Cleverly, o ministro da Coesão Territorial Michael Gove, o ministro sem pasta Nadhim Zahawi, e o antigo presidente do Partido Conservador e membro do Governo Oliver Dowden.

A Rússia também incluiu na lista negra o chefe do Estado-Maior General, Patrick Sanders, representantes do Comando Estratégico das Forças Armadas Britânicas e do Centro Nacional de Cibersegurança, disse a porta-voz.

Estas novas sanções foram impostas alegadamente por o Reino Unido ter rejeitado um "diálogo criativo e construtivo", pela sua "linha de confronto em colaboração com Washington", pela "disseminação de informações falsas sobre a Rússia" e pelo "incitamento à Russofobia".

O Reino Unido anunciou em novembro passado um pacote de 22 novas sanções contra o vice-primeiro-ministro da Indústria e Comércio russo, Denis Manturov, e outros altos funcionários e políticos russos que identifica como responsáveis pela campanha de recrutamento de soldados para combater na Ucrânia.

Em dezembro, Londres aumentou essa lista com mais nomes, em resposta aos ataques russos "contra alvos civis" na Ucrânia.