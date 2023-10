Rússia reivindica destruição de `drones` aéreos e navais ucranianos

"Durante uma patrulha de um helicóptero de aviação naval Ka-29 da Frota do Mar Negro, um barco não tripulado das Forças Armadas Ucranianas foi descoberto e destruído na parte noroeste do Mar Negro", disse o Ministério da Defesa russo.

O governador de Sebastopol, imposto pela Rússia, Mikhail Razvozhaev, anunciou nas primeiras horas da manhã nas redes sociais que o exército russo estava a "repelir um ataque de duas embarcações marítimas não tripuladas".

A Ucrânia utiliza regularmente `drones` navais para atacar alvos russos, nomeadamente nas costas da Crimeia, a península ucraniana anexada pela Rússia em 2014.

As embarcações sem tripulação tornaram-se uma ameaça à superioridade naval russa e estão a forçar a Frota do Mar Negro a deslocar navios para portos mais distantes, segundo a agência espanhola EFE.

O ministério tinha dito na quarta-feira que impedira uma incursão na Crimeia de um grupo de desembarque das forças ucranianas que se dirigia para o Cabo Tarkhankut num barco militar de alta velocidade e em três `jet skis`, segundo a agência russa TASS.

Durante a noite, a defesa antiaérea russa abateu um `drone` (aeronave telecomandada) em Kursk, uma região que faz fronteira com a Ucrânia, próximo de Sumi.

Seguiram-se três vagas de ataques ucranianos contra Belgorod, mais a sul, perto da região ucraniana de Kharkiv, onde um bombardeamento contra uma aldeia denunciado na quinta-feira por Kiev matou meia centena de civis.

Sem referir se algum aparelho não foi intercetado, o ministério russo precisou que as defesas antiaéreas abateram sete `drones` sobre a região de Belgorod.

A capital de Belgorod, com o mesmo nome, fica a cerca de 160 quilómetros da aldeia bombardeada na véspera pela Rússia.

De acordo com uma atualização divulgada hoje pelo chefe da Administração Militar Regional de Kharkiv, Oleg Siniegubov, 52 pessoas foram mortas no ataque de quinta-feira, depois de uma ter morrido no hospital.

Na madrugada de hoje, a Rússia bombardeou dois bairros no centro da cidade de Kharkiv com mísseis Iskander, matando um rapaz de 10 anos e ferindo mais 13 pessoas, de acordo com o gabinete do procurador regional.

As informações divulgadas pelas duas partes sobre o curso da guerra não podem ser verificadas de imediato por fontes independentes.

A guerra iniciada pela Rússia em 24 de fevereiro de 2022 provocou um número de baixas civis e militares ainda por determinar.